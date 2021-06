Das Gesundheitsamt meldete am Montag 13 neue Corona-Infektionen im Landkreis. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg dadurch um drei auf 115. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von 19 auf 21,3. Neue Todesfälle wurden seit dem 9. Juni nicht verzeichnet.

Während in der Geislinger Helfenstein-Klinik derzeit keine Corona-Patienten behandelt werden, sind es in der Klinik am Eichert in Göppingen aktuell am Dienstag (Stand 8:20 Uhr) neun, zwei davon müssen beatmet werden, es gibt sieben Verdachtsfälle. Nach dem Divi-Intensivregister (Stand 8:19 Uhr) gibt es am Dienstag sechs freie Intensivbetten, 30 sind belegt.