Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen steigt weiter und liegt mittlerweile bei 130,2. Noch am Samstag war die Inzidenz auf 114,7 gesunken, nachdem sie am Freitag bei 123,6 gelegen hatte. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen es in der vergangenen Woche pro 100 000 Einwohner gegeben hat.

Das Gesundheitsamt hat 68 neue Corona-Fälle im Kreis gezählt. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Fälle erhöhte sich auf 8096. Weitere Todesfälle wurden am Wochenende nicht registriert. Insgesamt sind im Landkreis 161 Menschen an dem oder mit dem Virus gestorben.

Aktuelle Fallzahlen aus den Kliniken im Kreis Göppingen