Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag im Landkreis Göppingen zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an dem oder mit dem Virus gestorben sind, auf 208.

Im Landkreis wurden 87 Neuinfektionen registriert. Da es aber zugleich 166 neue Genesene gab, sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 992 und liegt damit zum ersten Mal seit dem 19. April wieder unter 1000.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele neue Corona-Infektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Landkreis bei 223,1 (Mittwoch: 221,6).

In der Göppinger Klinik am Eichert werden aktuell (Stand 8:25 Uhr) am Freitag 42 Covid-19-Patienten versorgt, acht davon müssen beatmet werden, es gibt acht Verdachtsfälle. In der Geislinger Helfenstein Klinik werden neun positiv getestete Patienten versorgt, davon müssen zwei beatmet werden, es gibt drei Verdachtsfälle.

Nach dem Divi-Intensivregister gibt es aktuell (Stand 7:19 Uhr) sieben freie Intensivbetten, 33 sind belegt.