Nach einer Sieben-Tage-Inzidenz von 115,8 am Montag ist dieser Wert im Kreis Göppingen am Dienstag auf 105,8 (Landesschnitt: 100,7) gesunken. Das Gesundheitsamt meldete 36 neue Infektionen sowie zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Alb-Fils-Kliniken meldeten in den Krankenhäusern in Göppingen und Geislingen 45 Corona-Patienten, davon wurden zehn invasiv beatmet, zudem gab es 13 Verdachtsfälle.