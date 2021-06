Im Kreis Göppingen wurde am Montag lediglich ein neuer Corona-Fall registriert. Die Zahl der aktuell Infizierten verringerte sich am Montag um sechs auf 99. Die Zahl der Genesenen stieg um sieben auf ingesamt 12.446. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet. Nach Angaben des Landratsamts sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 237 Menschen an dem oder mit dem Virus gestorben.

In den Alb-Fils-Kliniken wurden am Montag – Stand 8.20 Uhr – sieben positiv auf das Virus getestete Patienten sowie vier Verdachtsfälle stationär behandelt. Davon wurde ein Patient invasiv beatmet.