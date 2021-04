Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen hat die 200er-Marke überschritten und liegt jetzt bei 209,6. Am Montag wurden 38 neue Corona-Fälle im Landkreis registriert. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg um 16 auf 761, die Zahl der Genesenen um 22 auf nunmehr 8264. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet – die Zahl lag unverändert bei 179.

In den Klinik am Eichert in Göppingen werden aktuell (Stand 8.20 Uhr) 49 positiv getestete Patienten sowie zwei Verdachtsfälle stationär behandelt. Elf dieser Patienten werden invasiv beatmet. In der Geislinger Helfenstein Klinik werden derzeit acht Covid-19-Patienten behandelt, es gibt drei Verdachtsfälle.