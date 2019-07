Der Gingener Ortsverein übt wie viele Vereine auch den Spagat zwischen der Wahrung von Traditionen im ländlichen Raum und aktuellen Herausforderungen wie der Digitalisierung.

Die Landfrauen aus Gingen sind einer von mehreren Ortsvereinen im Kreis Göppingen und dem Kreis-Landfrauenverband Geislingen. Mit den angebotenen Programmen und Veranstaltungen können sich Frauen weiterbilden – und das in vielen Bereichen. Im Interview, das am Dienstag in der GEISLINGER ZEITUNG und dem ePaper erscheint, erklären die Vereinsvorsitzenden Erika Preßmar und Regina Stammler die Bedeutung des im Jahr 1947 gegründeten Vereins und dass er weitaus mehr bietet als den Austausch von Rezepten.

Verein gibt Tipps für Altenpflege

Ursprünglich wurde der Verein gegründet, damit die Frauen von Landwirt nicht im Alltag untergingen. „Der Verein hat ihnen geholfen, aktiv zu sein, das Haus zu verlassen und persönlich voran zu kommen“, sagt Regina Stammler. Zudem erhielten die Frauen Tipps für die Altenpflege, weil früher lebten oftmals viele Generationen unter einem Dach und den Frauen fiel die Aufgabe zu, den Haushalt und die Pflege der ältesten Generation zu stemmen.

Chancen der Digitalisierung nutzen

Weiterbildung spielt noch immer eine große Rolle, ergänzt die Vereinsvorsitzende Erika Preßmar. „Wir möchten die heutige Digitalisierung fördern und uns für mehrere moderne Themen öffnen und engagieren.“ Auch die Ernährung sei ein wichtiges Thema. Im Mai beschäftigten sich die Landfrauen mit Dessous. „Viele Frauen tragen unwissentlich eine falsche BH-Größe“, ergänzt Regina Stammler. In einem Vortrag erfuhren die anwesenden Frauen, worauf sie beim BH-Kauf achten müssen.

In der Dienstagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG lesen Sie das ausführliche Interview. Darin erfahren Sie auch:

● Welche Bedeutung haben die Landfrauen heutzutage?

● Wie kam der Info-Abend zur Passform von Unterwäsche bei den Teilnehmerinnen an?

● Weshalb sind neue Landfrauen wichtig?

● Wie wollen Gingens Landfrauen zugezogene Mütter einbinden?