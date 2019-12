Kostenfreies W-Lan für Birenbach, finanziert von der EU: Birenbach ergatterte bereits im September einen der begehrten 15 000-Euro-Gutscheine, mit denen die Europäische Kommission die Einrichtung von W-Lan-Hotspots „in den Zentren des öffentlichen Lebens“ unterstützt. Bürgermeister Frank Ansorge teilte die frohe Botschaft in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Diese Gutscheine waren sehr begehrt und wurden nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Bei der dritten Ausschreibungsrunde im September hatte Birenbach Glück. Der Gemeinde stehen jetzt 18 Monate zur Verfügung, um das Projekt mit einer von der EU lizensierten Firma zu realisieren. Die Bedenken von Kommunalpolitikern, die 15 000 Euro könnten nicht reichen, teilte Ansorge nicht: „Der Erfahrung nach kann bei einer sauberen Planung davon ausgegangen werden, dass 15.000 Euro ausreichen.“ Sollte der Betrag jedoch überschritten werden, müsse die Gemeinde die Restkosten tragen.

Standorte für Hotspots gesucht

Die Gemeinde werde in den kommenden Wochen Standorte prüfen, die für die so genannten Hotspots für das drahtlose Netzwerk sinnvoll und kostengünstig erscheinen, sagte Ansorge. Aber auch die Gemeinderäte könnten Vorschläge äußern. Danach werde man mit der entsprechenden Firma prüfen, ob diese Standorte sinnvoll seien und das Budget eingehalten werden kann.

Um die Fördermittel abzurufen, muss eine Mindestzahl an Zugangspunkten eingerichtet werden. Die Anzahl variiert, je nachdem ob diese „Hotspots“ im Freien liegen oder in geschlossenen Räumen. Diese Hotspots müssen aber nicht an unterschiedlichen Standorten liegen: „Werden an einem Standort mehrere Zugangspunkte benötigt, um eine optimale Ausleuchtung mit W-Lan zu erreichen, werden die einzelnen Zugangspunkte gezählt und nicht der Standort“, sagte Ansorge. Für das interne Rathaus-W-Lan gebe es drei Zugangspunkte, von denen jeder einzelne förderfähig sei.

Bürger sollen profitieren

Allerdings sei die W-Lan-Initiative der EU für die Bürger gedacht. Wenn die Verwaltung oder auch der Kindergarten sich einklinkten, sei das ein zusätzlicher Nutzen.

Mit Hilfe von Filtern könne beispielsweise geregelt werden, welche Seiten für die Nutzer des öffentlichen W-Lans nicht angewählt werden könnten. Außerdem könnten die Zugangszeiten geregelt und beispielsweise nachts abgeschaltet werden. Auch der Datenschutz sei gewährleistet. Jeder Nutzer müsse die Geschäftsbedingungen akzeptieren, bevor er sich einwählen könne. Der Betreiber protokolliere lediglich, wer zu welcher Uhrzeit eingeloggt war.