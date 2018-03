Wäschenbeuren Integrationsmanagerin nimmt ihre Arbeit auf

Wäschenbeuren / krib

Tanja Gerloch ist ab sofort für mehrere Kommunen im Schurwald als Integrationsmanagerin zuständig.

Die Gemeinde Wäschenbeuren und weitere Kommunen wie Uhingen, Albershausen, Ottenbach und Wangen erhalten Unterstützung bei der Betreuung der Flüchtlinge in den Orten. Seit vergangener Woche hat Tanja Gerloch ihre Funktion als „Integrationsmanagerin“ aufgenommen. Die studierte Soziologin ist beim Landkreis angestellt und übernimmt vor allem administrative Aufgaben in der Flüchtlingsarbeit.

Das Land bietet ein Förderprogramm für Integrationsmanager an. Wie Wäschenbeurens Bürgermeister Karl Vesenmaier allerdings betont, bekomme nicht jede kleine Kommune so eine Kraft zugeteilt. „Wir haben zum Glück frühzeitig die Fühler ausgestreckt“, sagt Vesenmaier und verweist darauf, dass sich die Gemeinde bereits im September 2017 für eine „landkreisweite Lösung“ ausgesprochen habe. Die Gemeinde tritt die Landesmittel also an den Landkreis ab. Dieser stellt den Integrationsmanager an.

Immerhin 60 Flüchtlinge sind in Wäschenbeuren zu betreuen. Vieles übernahm bislang der umtriebige Arbeitskreis Asyl. Mit der Integrationsmanagerin wird auch der Arbeitskreis entlastet. Sie wird zum Beispiel bei Behördengängen unterstützen und beratend zur Seite stehen.

Allein im sogenannten „Filstalhaus“ in Wäschenbeuren leben mittlerweile 22 Flüchtlinge. Rund drei Monate ist es her, dass das Haus eingeweiht und eröffnet wurde. Das zweistöckige Gebäude an der Bundesstraße ist ein Pilotprojekt und in Kooperation der Gemeinde und dem Landkreis entstanden. Der Landkreis hat einen Teil des Gebäudes als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge angemietet. Die Gemeinde nutzt den anderen Teil für die Anschlussunterbringung (AU).

„Das Haus ist voll besetzt“, erzählt Bürgermeister Karl Vesenmaier. Zwölf Menschen leben in der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises und zehn in den Wohnungen der Anschlussunterbringung. Auch nachträglich habe sich das „Filstalhaus“ als „richtige Entscheidung“ erwiesen, ist sich Vesenmaier sicher.