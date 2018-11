Würdigung Innenminister zeichnet Retter aus

Schlierbach / SABINE ACKERMANN

Wir ehren heute Menschen, denen Ehre gebührt“, hieß es vor einigen Tagen im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart. „Baden-Württemberg hat einen ganz starken Bevölkerungsschutz – mit hoch engagierten ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern – Menschen, die zum Beispiel Verschüttete orten und befreien, die Verletzte versorgen, die Menschen aus Autowracks schneiden, die Brände löschen oder die sich bewusst für andere in Gefahr bringen. Das sind unsere ‚Helden des Alltags‘, die wir heute auszeichnen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl. Es war die zweite Verleihung des Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichens. Aus dem Kreis Göppingen zeichnete der Minister in diesem Jahr Peter Göttert und Edmund Baur aus.

„Man darf Sie getrost als einen Pionier des Rettungshundewesens nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit bezeichnen“, so Thomas Strobl über den Schlierbacher Peter Göttert. Seit der Gründung des Bundesverbandes Rettungshunde engagiert er sich ehrenamtlich im Bereich des Rettungshundewesens, ist seit 1992 stellvertretender und seit 1994 Landesbeauftragter des Landesverbandes Baden-Württemberg. Darüber hinaus fungiert er als Mitglied des Landesbeirates im Katastrophenschutz als verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner und ist auch auf Bundesebene als Beirats-Vorsitzender im Bundesverband Rettungshunde und Vorstandsmitglied aktiv.

„Diese Tätigkeiten haben Sie aber nicht anstatt, sondern in zahlreichen Einsätzen zusätzlich zu Ihrem Engagement als Rettungshundeführer, Ausbilder und Einsatzleiter und nicht zuletzt Vorsitzender der Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar ausgeübt. Nicht zuletzt bei internationalen Hilfeleistungen bei Erdbeben“, zählte Thomas Strobl auf und hob hervor: „In allen Funktionen kam es Ihnen darauf an, Brücken zu bauen und eine gute, kooperative Zusammenarbeit mit der Polizei und allen Organisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zu suchen.“

Sie sind ein „Ehrenamtler“, wie er im Buche steht, sagte der 58-jährige Minister über Edmund Baur, den man als ehemaligen Vizepräsidenten der Malteser auf Bundesebene sowie als jetzigen Landesbeauftragten und Kreisbeauftragten von Göppingen kennt. Baur ist zudem Bundesbeauftragter für besondere Aufgaben und Leiter der Malteser Garde. Seit 1960 habe er beim Malteser Hilfsdienst alle denkbaren Aus- und Fortbildungen durchlaufen, so Strobl. „Hilfe im Namen des Herrn, durch Ihren selbstlosen Dienst am Mitmenschen machen Sie Glaube erfahrbar“, würdigte der Minister Edmund Baur und schob nach: „Sie sind uns im Land ein konstruktiver, stets fairer und zielorientierter Unterstützer und Ansprechpartner im Bevölkerungsschutz. Konstruktiv und fair heißt, Verbesserungspotenzial offen anzusprechen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.“

2017 hieß der einzige Preisträger aus dem Kreis Göppingen Georg Kolb, er ist stellvertretender Kreisbeauftragter und Leiter der Notfallvorsorge der Malteser. „Es macht mich dankbar, dass sich die Menschen in unserem Land auf unsere Hilfsorganisationen verlassen können“, honorierte der CDU-Politiker die Selbstverständlichkeit der Preisträger, sich für andere Menschen einzusetzen.

„Sie bringen sich dort ein, wo Hilfe gebraucht wird. Sie schauen nicht weg, sondern hin. Die Geehrten gehen mit gutem Beispiel voran und leisten einen ganz herausragenden Beitrag nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon über viele Jahre und in ganz besonders nachhaltiger Art und Weise“, sagte Innenminister Thomas Strobl in Stuttgart.