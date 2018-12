Widerstand Initiative will hohe Häuser verhindern

Ebersbach / TOBIAS FLEGEL

Gegen die Bebauung mit mehrgeschossigen Häusern in dem geplanten Neubaugebiet „Unterer Wasen – Süd“ formiert sich Widerstand. Ein Zusammenschluss aus vier Ortschaftsräten sucht seit zwei Wochen mit einem Flugblatt nach Unterstützern für sein Anliegen. „Wir haben innerhalb von 14 Tagen über 200 Unterschriften gesammelt“, sagte Peter Bretz am Dienstag. Er ist einer der Initiatoren und gehört wie die übrigen drei der Bürgerinitiative Bünzwangen (BIB) an. Die BIB sitzt mit der Bürgervereinigung und der Wählervereinigung als dritte Gruppe im Ortschaftstrat von Bünzwangen.

Den Gegnern sind vergleichsweise mächtige und hohe Häuser aus der nördlichsten von bisher drei vorgesehen Häuserreihen in dem Gebiet ein Dorn im Auge. „Wir – die Bürgerinitative Bünzwangen – sagen Nein zur geplanten kompakten Überbauung des Unteren Wasens und fordern stattdessen eine Reduzierung auf ein Maß, das für den Charakter des gewachsenen Umfelds akzeptabel ist“, fordern sie in dem Flugblatt. Eine verträgliche Bauweise sei bis zu eineinhalb Stockwerke hoch. Das Neubaugebiet soll nicht größer als 2,5 Hektar sein. Durch eine Begrenzung auf die vorgeschlagene Höhe sollen die schon bestehenden Anwohner in der Kornbergstraße mehr Licht bekommen und ihre Aussicht weniger verbaut sein.

Ein Entwurf der Verwaltung aus dem Juli sieht in der nördlichen Häuserreihe des Gebiets fünf Mehrfamilienhäuser mit jeweils zwei Stockwerken und ausgebauten Dachgeschossen vor. Diese Höhe begründete Stadtplaner Jan Werneke damals im Ausschuss für Technik und Umwelt mit der angepeilten Zahl von Wohnungen in dem geplanten Gebiet. Doch schon im Sommer hatte sich Herbert Peschke (SPD) für eine einstöckige Bebauung mit Dachgeschoss in dem Gebiet ausgesprochen. Das Ausschussmitglied sitzt auch im Ortschaftsrat von Bünzwangen.

Neben hohen Häusern will die Bürgerinitiative eine in ihren Augen zu hohe Verdichtung in dem Neubaugebiet verhindern. Der Regionalverband sehe 60 Einwohner pro Hektar vor, während die Stadt 75 Einwohner pro Hektar im „Unteren Wasen“ unterbringen wolle. Nach dem Entwurf vom Sommer könne das bis zu 163 neue Einwohner bedeuten. Diese Zahl, so befürchten die Gegner einer solchen Bebauung, könne durch die vorgesehene Ausweitung des Geltungsbereichs des Baugebiets noch steigen.

Ein solche Verdichtung missachtet der Bürgerinitiative zufolge bisher vorgebrachte Bedenken des Ortschaftsrats und von Teilnehmern des Dorfentwicklungsprozesses. Ähnlicher Meinung war Herbert Peschke am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt: „Wir haben in drei Sitzungen gesagt, was wir wollen und es ist halt ziemlich wenig eingeflossen“, sagte er mit Blick auf die Vorschläge des Ortschaftsrats aus dem Stadtteil.

Eine ganz neue Anregung aus dem Bünzwanger Gremium hat die Verwaltung indessen schon berücksichtigt. Stadtplaner Jan Werneke unterbreitete dem Ausschuss für Technik und Umwelt einen beschnitten Geltungsbereich für den künftigen Bebauungsplan. Die Außengrenzen reichen nur noch im Südwesten an die Kreisstraße heran, wodurch ein Anschluss an sie möglich ist. Mit dem neuen Zuschnitt kommt die Verwaltung einem Wunsch des Ortschaftsrats nach, dem der Ausschuss am Dienstag mehrheitlich zustimmte. Das letzte Wort über die Genehmigung des Geltungsbereichs hat der Gemeinderat in der kommenden Woche.

Wie das Neubaugebiet „Unterer Wasen - Süd“ innerhalb dieser Außengrenzen einmal aussieht, ist noch völlig offen. Werneke will einen städtebaulichen Entwurf im Januar und Februar in den Gremien in Ebersbach und Bünzwangen zur Diskussion stellen. Wenn die sich mehrheitlich auf eine Lösung geeinigt haben, könne der Entwurf im März öffentlich ausgelegt werden. Läuft alles glatt, könnte die Satzung für den Bebauungsplan im Herbst beschlossen werden.

Zumindest bisher sieht es nicht danach aus, dass die Frage nach einer angemessenen Bebauungsdichte im südlichen „Unteren Wasen“ schnell geklärt wird. Peter Bretz zufolge nährte sich die Zahl der gesammelten Unterschriften am Dienstag schon der von 300 Unterstützern.