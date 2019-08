Krachmachern auf zwei Rädern drohen schwere Zeiten: Der Geräuschpegel der Maschinen soll drastisch eingedämmt werden. Eine Initiative hat sich dazu in Baden-Württemberg gebildet.

Mit lärmenden Zweirädern soll bald Schluss sein, geht es nach einer Initiative von Kommunen und dem Verkehrsministerium im Ländle. Vor wenigen Tagen luden der Lärmschutzbeauftragte des Landes, der Grünen-Abgeordnete Thomas Marwein, und die Bürgermeisterin von Sasbachwalden, Sonja Schuchter, zu einem Treffen in Stuttgart ein, zu dem 30 lärmgeplagte Kommunen im Lande Vertreter entsanden. Ziel ihrer landesweiten Initiative ist es, „mit vereinter Kraft dem weit verbreiteten Problem Motorradlärm in der Öffentlichkeit deutlich mehr Gewicht zu verleihen und mit einer Stimme an politische Entscheidungsträger beim Bund und der Europäischen Union heranzutreten“. Die Initiative hat bereits einer Forderungskatalog zusammengestellt.

Schon 30 Kommunen beigetreten

Der Initiative sind bereits 30 Kommunen im Lande beigetreten, darunter aus dem Stauferkreis auch Albershausen und Göppingen. Das Interesse bei anderen Gemeinden ist vorhanden.

Bürgermeister Gebhard Tritschler aus Wiesensteig, der die Initiative überaus begrüßt und mit seiner Stadt ebenfalls schnellstmöglich dazustoßen will, kann voll und ganz bestätigen, dass gerade Gemeinden an Albsteigen besonders unter Lärm leiden. Besonders an warmen Sommertagen sei Wiesensteig mit seinen beiden Steigen vom Motorenlärm und zu schnell fahrenden Kradlenkern stark betroffen, erklärt Tritschler Spezielle Kontrollen der Polizei, die im Lande dazu seit 2014 ein Kompetenzteam Motorrad gebildet hat, bestätigen Tritschlers Beobachtungen.

Polizei-Experten kontrollieren

Ein Kompetenzteam der Polizei, dem Motorradexperten angehören, wird nun mit der Gründung der Initiative mehr Arbeit bekommen, denn die Polizei wird laut Stuttgarter Innenministerium noch häufiger Motorradfahrer kontrollieren und überprüfen, ob alle Bauteile an den Maschinen den hiesigen oder auch EU-weiten Zulassungsrichtlinien entsprechen. Und natürlich wird auch verstärkt auf die Fahrweise der Biker geachtet.

Geislingen will auch mitmachen

Und auch die Stadt Geislingen zeigt zumindest Interesse und steht der Initiative aufgeschlossen gegenüber. Bislang habe man aber davon gar nichts gewusst, erklärt Stephan Durant, im Geislinger Rathaus für das Stadtmarketing zuständig.

Mehr dazu am Freitag, 9. August, in der Printausgabe der GZ und im E-Paper.