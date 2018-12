Aktionen Initiative fördert Zivilcourage

Kreis Göppingen / SWP

Seit mehr als zwölf Jahren unterstützt der Verein „Initiative Sicherer Landkreis“ Projekte der Kriminal- und Verkehrsprävention. Auch für das aktuelle Jahr haben die Verantwortlichen eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen.

Im März gab es in der Geislinger Jahnhalle eine erfolgreiche Veranstaltung zum Thema Wohnungseinbrüche. Vorträge bei Vereinen und Feuerwehren gehörten ebenso zum Angebot wie die Begleitung verschiedener Aktionen, zum Beispiel des Semmler-Preises für Mut und Zivilcourage in Göppingen. Auch die Unterstützung des Aktionstheaters auf dem Göppinger Marktplatz zur Förderung von Zivilcourage in einem Linienbus habe bei Schülern regen Anklang gefunden, betonte der Vorsitzende Rudi Bauer in Pressemitteilung. Verschiedene Akteure hatten dabei in nachgestellten Situationen erklärt, wie couragiertes Handeln aussehen könnte. Das Publikum konnte in die jeweiligen Szenen eingreifen und der Geschichte so eine neue Wendung geben. Ziel sei gewesen, so Bauer, dass „die Schüler lernen, besser mit brenzligen Situationen umzugehen“. Auch Ralf Liebrecht, bei der Polizei Experte für Prävention, sowie das „Netzwerk Jugend Göppingen“ waren Kooperationspartner. Unterstützt hat die Initiative, die ein neues Logo und eine neue Internetseite hat, unter anderem auch die Verkehrssicherheitswoche in der Geislinger Berufsschule sowie den „Fachtag Gewalt gegen behinderte Frauen und Mädchen“. Mehr Infos gibt es online auf www.sicherer-landkreis.de