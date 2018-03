Kreis Göppingen „keb“ informiert über Missbrauch

Kreis Göppingen / Christina Jetter-Staib

Die Katholische Erwachsenenbildung (keb) beschäftigt sich mit dem Thema sexueller Missbrauch und informiert Eltern darüber.

Spieltreffs, Kleinkindbetreuung, Familienfreizeiten – Kommunen, Vereine, Kirchengemeinden und Bildungseinrichtungen bieten eine Vielzahl toller Angebote für Kinder und Jugendliche. Doch egal wie kompetent und freundlich die Ansprechpartner und wie überzeugend das Konzept: Manchmal bleibt bei Eltern, Mitarbeitern und Engagierten doch ein mulmiges Gefühl zurück. Sind die Kinder wirklich in guten Händen? Es gibt doch so viele Fälle von sexuellem Missbrauch – ist es da nicht wahrscheinlich, dass auch in meiner unmittelbaren Umgebung Gefahren lauern? Wie sicher ist mein Kind wirklich? Und wie kann ich erkennen, wann es wirklich brenzlig wird – und wann falsche Verdächtigungen ganze Existenzen zerstören können?

Die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Göppingen (keb) stellt sich in ihrem aktuellen Bildungsprogramm für den Frühling/Sommer 2018 dieser schwierigen Frage. An den Abenden zum Thema „Sexueller Missbrauch: Grundwissen, Früherkennung und erste Schritte zur Prävention“ (13. Juni oder 7. November 2018) vermittelt Dr. Miriam Rassenhofer, Therapeutin und Leitende Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, wichtige Informationen. Was können wir tun, um Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene (zum Beispiel Menschen mit Behinderung) nachhaltig zu schützen und zu unterstützen? Und wie können wir eine Kultur der Achtsamkeit und Verantwortung etablieren?

An diesen Abenden werden wichtige wissenschaftliche Grundlagen zu Definition, Form, Häufigkeit und Folgen von sexuellem Missbrauch vermittelt. Außerdem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Art Erste-Hilfe-Kasten mitbekommen: Was sind mögliche Warnsignale und Hinweise? Wie kann man im Verdachtsfall vorgehen? Und wo gibt es Unterstützung und Hilfe? Natürlich geht die Referentin auch auf spezielle Fragen und Anliegen der Anwesenden ein.

Im Programm der Katholischen Erwachsenenbildung finden sich aber nicht nur diese schwierigen, wenn auch wichtigen Themen, sondern auch wohltuende Erlebnisse für Familien. Dazu gehört zum Beispiel ein spezielles Angebot für Alleinerziehende mit mehreren Sonntagnachmittagen oder eine inklusive Familienwanderung für Menschen mit und ohne Behinderung (8. Juli).

Und wenn Eltern zwischendurch mal die Nase voll haben, können sie gemeinsam entspannen und ihrer Paarbeziehung Raum geben: Dafür haben Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung gemeinsam die Aktion „Wir zwei beim Cappuccino … endlich Zeit für uns!“ ins Leben gerufen. Hier haben Paare die Möglichkeit, bei den Kirchen einen kostenlosen Gutschein für einen Cafébesuch zu zweit zu bestellen – damit der Familienalltag sich nicht nur auf die Organisation des Alltags beschränkt!

Alle weiteren Informationen zum Programm finden Interessierte auf www.keb-goeppingen.de oder unter Tel. (07161) 96336-20 beziehungsweise info@keb-goeppingen.de.