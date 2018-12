Wangen Infos über den Friedwald

Wangen / SWP

Wer Interesse hat, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren, der ist am 8. Dezember um 14 Uhr richtig. Friedwald-Förster erklären bei einer kostenlosen Waldführung das Konzept des Friedwalds. Bei dem etwa eineinhalbstündigen Spaziergang durch den Friedwald Wangen wird an jenen Punkten Halt gemacht, die diesen Wald zu etwas Besonderem machen, teilt die Friedwald GmbH mit. Besucher haben außerdem jederzeit die Möglichkeit, ihre Fragen zu Vorsorge, Beisetzungsmöglichkeiten, Kosten und Grabarten zu stellen.

Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Navigationspunkt: Faurndauer Straße, Wangen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Tel. (06155) 848-200 oder www.friedwald.de/wangen gebeten.