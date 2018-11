Bühne Die Leiden eines Machos

Wiesensteig / Claudia Burst

Die Theaterfreunde Wiesensteig laufen mit ihrem Stück „Die Silberhochzeit“ zur Hochform auf.

Drei Aufführungen, drei Mal 250 Besucher im Wiesensteiger Schloss: Die Theaterfreunde Wiesensteig laufen mit dem Lustspiel „Die Silberhochzeit oder Lieber einen Mann als gar keinen Ärger“ zur Hochform auf.

Die Mundwinkel haben im Lauf der zweieinhalb Stunden, die das Stück dauert, keine Chance mehr, sich zu entspannen. Zu komisch sind die Dialoge, zu unerwartet manche Situationskomik, zu herrlich die Leidenschaft der acht Schauspieler, die sich gegenseitig nichts schenken.

Im Mittelpunkt steht Emil, dargestellt von Georg Schirling. Er ist ein Macho wie er im Buch steht. Seine Ehe mit Betty gleicht einem Kleinkrieg und dann steht auch noch Silberhochzeit vor der Tür…

