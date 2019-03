Finanzen In Wangen drohen Gebührenerhöhungen

Wangen / Werner Schmidt

Die Gemeinde wird in absehbarer Zeit nicht daran vorbeikommen, ihre Gebühren zu erhöhen. In der Debatte um den Haushalt 2019 wurde kürzlich deutlich, dass die Haushaltslage unter anderem wegen des knapp drei Millionen Euro teuren Feuerwehrhauses mehr als angespannt ist. Wegen des Neubaus sei ihm vom Landratsamt schon empfohlen worden, andere Projekte zu verschieben, erklärte Bürgermeister Troy Dutta den Gemeinderäten. Außerdem machte er klar: „Wir werden in den kommenden Jahren an einer Erhöhung der Gebühren nicht vorbeikommen.“

Der Wangener Haushalt beträgt knapp zwölf Millionen Euro. Wangen muss an die 300 000 Euro Kreisumlage bezahlen. Das sei eine „starke Erhöhung, die auf uns zukommt, und es wird in den nächsten Jahren nicht weniger“, prophezeite der Wangener Verwaltungschef. Er schlug daher vor, die für 600 000 Euro geplante Straßensanierung in Oberwälden zurückzustellen und die mehr als 120 000 Euro gewährte Förderung zurückzuzahlen. Es sei der Gemeinde zugesichert worden, sie bei den Zuschüssen zu berücksichtigen, wenn sie diese später erneut beantrage, sagte Dutta.

Damit stieß der Bürgermeister in ein Wespennest, denn der schlechte Zustand der Straßen wurde schnell zum allgemeinen Thema. Er sei kein großer Fan davon, die Straßensanierung zu verschieben, sagte Benjamin Christian. Andererseits, so der Bürgermeister, müsse mit der Straße in Oberwälden auch das Wasser- und Abwassersystem erneuert werden. Es mache keinen Sinn, nur die Straße zu reparieren. Falls es später Probleme mit den Versorgungsleitungen gebe, müsse man die Straße erneut aufreißen. Maik Schäfer stellte fest: „Wir werden immer einen Grund haben, Straßen nicht zu sanieren.“

Der Bürgermeister sagte allerdings zu, dieses Jahr für 70 000 Euro Fahrbahnen und Gehwege zu reparieren, sah aber auch ein: „Es ist nicht die größte Summe. Aber es ist ein Anfang.“ Mit knapper Mehrheit von fünf Ja-Stimmen gegen drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde das Straßenbauprogramm dann doch gestoppt.

Ebenso wurde auf Antrag von Erich Schurr die Sanierung der Brücke von Kanzenbühl ins Seefeld zurück genommen. Dafür waren 50 000 Euro im Haushalt vorgesehen, eine für Erich Schurr unnötige Ausgabe.