Eigenheime In Wäschenbeuren gibt es ab Sommer wieder Bauplätze

Wäschenbeuren / Peter Buyer

Zehn Bauplätze entstehen im Norden Wäschenbeurens. Zwischen den Straßen Welkartswiesen im Norden und In den Obstgärten im Süden wird das Baugebiet „Heubeund IV“ ab Anfang des kommenden Jahres erschlossen. Nach Abschluss der Erschließung kann dann im Sommer 2019 die Vermarktung der Grundstücke starten, hofft Bürgermeister Karl Vesenmaier.

Rund 300 Euro pro Quadratmeter werden die jeweils rund 500 Quadratmeter großen Grundstücke dann kosten. Allerdings stellt Vesenmaier klar, dass durch den Verkauf nicht besonders viel als Gewinn in der Gemeindekasse von Kämmerer Steven Hagenlocher hängenbleibt, denn die Erschließung des Baugebiets kostet viel Geld. Rund 835 000 Euro investiert die Gemeinde in die Erschließung des rund 6500 Quadratmeter großen Areals, aufgeteilt auf die zehn Grundstücke sind das schon mal durchschnittlich 83 500 Euro pro Bauplatz.

Größere Arbeiten sind an den Regenwasser- und Mischwasserkanälen erforderlich, sagt Vesenmaier, das treibe die Kosten in die Höhe. Zu den Erschließungskosten kommen für die Gemeinde noch die Aufwendungen für den Erwerb der Flächen. 73 Euro pro Quadratmeter – also umgerechnet gut 31 000 pro Bauplatz – hat die Gemeinde an die Verkäufer überwiesen.

Das im sogenannten beschleunigten Verfahren, in dem eine mitunter zeitraubende Umweltprüfung ausbleiben kann, vorangetriebene Baugebiet kann bei Bedarf in Zukunft Richtung Norden, also nördlich der Welkartswiesen, noch erweitert werden. Ob es dann auch wieder zügig mit der Umsetzung geht, ist aber unklar. Das beschleunigte Verfahren im Baugesetz hat eine Art Verfallsdatum, es gilt zunächst nur bis Ende 2019.

Doch auch ohne die Erweiterung macht die Gemeinde das Dutzend vielleicht noch im „Heubeund IV“ voll. Möglicherweise kann die nördlich des Areals verlaufende Straße „Welkartswiesen“, die nach Westen hin abknickt, begradigt werden. Dann wäre am westlichen Ende des Baugebiets, angrenzend an die Bergstraße, noch Platz für zwei weitere Eigenheimplätze. Über eine Änderung des bereits im Oktober beschlossenen Bebauungsplans wäre das wohl relativ schnell möglich.

Für die Bauflächen auch im „Heubeund IV“-Gebiet rechnet Vesenmaier mit einer regen Nachfrage.