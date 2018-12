Bad Überkingen Elektroautos bekommen eine Ladestation

Bad Überkingen / swp

Für Fahrer von Elektroautos wird das Laden ihres Fahrzeugs mit klimafreundlichem Ökostrom jetzt einfacher. Denn nun steht auch in Bad Überkingen auf dem Parkplatz beim Thermalbad eine öffentliche Ladestation. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Normal-Ladestation, die ein vollständiges Laden eines E-Autos je nach Modell in zwei bis vier Stunden ermöglicht. Die Anschlussleistung der Ladesäule beträgt 22 kW und bietet zwei Fahrzeugen die Möglichkeit, zeitgleich zu „tanken“. Die vorbereiteten Parkplätze erlauben eine Parkzeit während des Ladevorgangs.

Die Ladestation ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Bad Überkingen und dem Geislinger Albwerk. Die Gemeinde übernahm die Kosten für die Ladestation und den notwendigen Netzanschluss. Vom Bund gab es einen Zuschuss in Höhe von 5300 Euro.

Das Albwerk ist für die „Software“ zuständig. „Mit unseren Kollegen vom Albwerk stellen wir den reibungslosen Betrieb und die Wartung der Ladestationen sicher, kümmern uns um die Ausgabe von Ladekarten, stellen den Kunden ein Online-Portal zur Verfügung, in dem sie ihre Ladevorgänge überwachen können und erledigen alles rund um die Abrechnung“, erklärt Dietmar Bergner vom Bereich Energiedienstleistungen im Albwerk. Außerdem ist die Ladesäule in das Ladeinfrastruktur-Netzwerk des Verbunds „ladenetz.de“ eingebunden. Dieser Verbund zählt bundesweit 175 Stadtwerke und Energieversorger als Mitglieder. „Dadurch können Kunden mit einer Albwerk-Stromtankkarte in Deutschland und Europa an über 15 000 Ladepunkten ihr Fahrzeug laden“, erklärt Bergner.

Bekenntnis zur E-Mobilität

„Wir bekennen uns als Gemeinde zur E-Mobilität“ macht Bürgermeister Mathias Heim deutlich, der durch die Säule auch eine zusätzliche Dienstleistung für Thermalbad- und Hotelgäste in der Ortsmitte sieht. Die Preise für das Laden legt jeder Energieversorger selbst fest. Albwerk-Stromkunden bezahlen für eine Ladekarte 2,49 Euro im Monat und können damit deutschland- und europaweit im Verbund von „ladenetz.de“ für ihr Fahrzeug Strom tanken. Ein besonderes Bonbon gilt für die Bad Überkinger Ladesäule: Erst ab 1. Januar 2020 werden die gezogenen kW-Stunden verrechnet. Bis dahin ist also kostenloses Laden möglich. Ladekarten können über das Internet beim Albwerk bestellt oder direkt im Kundenzentrum abgeholt werden. Kunden ohne Ladekarte können spontan über den an der Ladesäule angebrachten QR-Code „tanken“ und über Ladepay die Zahlung abwickeln.