Geruchsbelästigung In Überkingen herrscht dicke Luft 

In Überkingen herrscht dicke Luft

Die Biogasanlage bei Türkheim produziert 19 000 Kilowattstunden Energie am Tag. © Foto: Jochen Horndasch

Werner Straub will wegen des Gestanks die Behörden einschalten. © Foto: swp

Bad Überkingen / Ralf Heisele

Penetrant, widerlich und nicht auszuhalten – seit Tagen wabert von der Alb ein widerlicher Gestank nach Bad Überkingen herunter. Seinem Ärger Luft darüber verschaffte sich Werner Straub in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend: „Es stinkt gewaltig im Ort. Das ist ein unzumutbarer Zustand.“ Den Schuldigen hat er auch schon ausgemacht: die Biogasanlage im interkommunalen Gewerbepark Schwäbische Alb bei Türkheim. Dies könne man nicht weiter hinnehmen, schimpfte Straub und forderte, alle Behörden einzuschalten. „Wenn die Firma das nicht in den Griff bekommt, dann soll sie das Werk schließen“, polterte das Ratsmitglied.

Bürgermeister Matthias Heim ist der Gestank nicht entgangen. Auch er könne zu Hause und im Rathaus zu bestimmten Zeiten nicht mehr das Fenster öffnen. Deshalb hat sich Heim schlau gemacht. Derzeit herrsche eine Kaltluftschneise, die die Luft von der Alb nach unten ins Tal treibe. Der Bürgermeister hat sich schon mit der Stadt Geislingen in Verbindung gesetzt, auf deren Gemarkung das Gewerbegebiet steht. Allerdings sei nicht klar, woher der Gestank letztendlich komme. Neben der Biogasanlage könne es auch an den Landwirten liegen, die dieser Tage wieder Schlamm oder Gülle ausbringen. „Wir sind an dem Thema dran“, versprach Heim.

Schon seit Jahren ärgern sich die Türkheimer über den immer wiederkehrenden Gestank, der ihr Dorf einhüllt. Als mutmaßliche Verursacher gelten die Biogasanlage der Firma Schraden und die Biogas-Aufbereitungsanlage der ENBW, die Rohbiogas veredelt.