Ob im Dünger, im Boden oder im Glas - der Gerstensaft kommt bei Rudolf Gögl überall im Garten zum Einsatz. Nun will der Braumeister seinen eigenen Hopfen anbauen.

Dass Rudolf Gögl Bierbraumeister durch und durch ist, wird selbst beim Gang durch den Garten des 80-jährigen Börtlingers deutlich. Statt den von Gögl streng gemiedenen Kunstdünger, setzt der leidenschaftliche Gärtner seinen eigenen Dünger an. Die Basis? Bier. „Das wissen viele nicht, dass normales Bier der beste Dünger ist“, erklärt Gögl. Selbstverständlich kippt ein echter Bierkenner nicht die guten Tropfen in den Pflanzendünger. „Jeder Tropfen, der schmeckt, ist zu schade“, weiß Gögl. Deshalb wird das sogenannte „Rückbier“ verwendet. Bier, das das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat und deshalb aus den Geschäften aussortiert werden muss. Zehn Liter Rückbier und ein bis zwei Kilo Ziegenkot bilden die Basis von Gögls Bio-Dünger.

Leidenschaft für Hopfen

Als Bierbraumeister mit jahrelanger Erfahrung hat Rudolf Gögl nicht nur einen Sinn für Bier, sondern auch für die Zutaten und den Herstellungsprozess. „Ich schwöre auf den Hopfen“, sagt Gögl mit einer Begeisterung, die ansteckend ist. Seit 60 Jahre habe er eine Leidenschaft für das Hanfgewächs. Das sorgt für die Bitterstoffe im Bier. Und die Qualität der Bittere sei immerhin ausschlaggebend: „Wenn kein Einklang zwischen Bittere und Restssüße besteht, lehnen die Leute das Bier ab“, weiß Gögl, der 30 Jahre lang Braumeister bei Stauferbräu war. Obwohl er längst im Ruhestand ist, berät Gögl noch immer Brauereien. Regelmäßig bekomme er Biere zum Verkosten zugeschickt. Ein Schluck und Rudolf Gögl kann den kleinsten Produktionsfehler erkennen und zurückverfolgen.

Die Leidenschaft für den Hopfen im Bier, verwandelt Gögl in diesem Frühjahr in ein Gartenprojekt. Bereits in diesem Sommer sollen Gögls Garten in Börtlingen fünf Meter hohe Hopfenreben zieren.

Wie Rudolf Gögl das Projekt angeht und welche weiteren Tipps er für den Einsatz von Bier im heimischen Garten hat, das lesen Sie in der Ausgabe am Samstag, 22. März, sowie im E-Paper.