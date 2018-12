Dienstleistung Frust über Post in Kuchen

Weitere Filialen in Gingen und Geislingen

Ein Aushang an der Post-Filiale in Kuchen verweist die Kunden auf die Internetseite der Deutschen Post und die dort mögliche Standortsuche nach Filialen im Umkreis. Kunden können demnach auf die nächsten Filialen in Geislingen an der Wölkstraße 77 und in Gingen an der Bahnhofstraße 8 ausweichen. Außerdem gibt es DHL-Paketshops an der Wiesenstreiger Straße 97 in Geislingen und an der Bahnhofstraße 26 in Gingen