Elektromobilität In Donzdorf kann jetzt auch Strom getankt werden

Donzdorf / SWP

Auch in Donzdorf können künftig Elektroautos an einer öffentlichen Ladestation „aufgetankt“ werden. Der Standort dieser Ladestation befindet sich zentral im Stadtkern an der Schlossstraße direkt beim Europaplatz. Jetzt wurde die Ladesäule offiziell in Betrieb genommen. Die Stromtankstelle verfügt über eine Anschlussleistung von 22 Kilowatt und erlaubt, zwei Fahrzeuge zeitgleich „aufzutanken“. Die Stromtankstelle ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Donzdorf zusammen mit dem Stauferwerk und dem Albwerk. Dabei übernahm Donzdorf die Kosten für die Installation und den Netzanschluss der Ladesäule. Zu den Kosten von insgesamt rund 15 000 Euro zahlt der Bund einen Zuschuss von 4300 Euro. Schon beim eigenen Fuhrpark setzt Donzdorf seit einigen Jahren auf Elektromobilität. „So war es die logische Konsequenz, auch eine öffentliche Ladestation zu installieren“, erklärt Bürgermeister Martin Stölzle und kommt damit einem entsprechenden Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion entgegen. Das Stauferwerk ist für Betrieb und Wartung zuständig und übernimmt die Ausgabe von Ladekarten, mit denen über ein Online-Portal abgerechnet werden. „Die Ladestation ist in das Ladeinfrastruktur-Netzwerk des Verbunds ladenetz.de eingebunden“, ergänzt Stauferwerk-Geschäftsführer Christian Gropp. Dieser Verbund hat bundesweit 2200 Stromtankstellen und europaweit sogar 13 000 Ladepunkte.