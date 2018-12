Adventsserie Im Weißensteiner Untergrund

Weißenstein / Nadine Vogt

Die NWZ blickt in ihrer Adventsserie jeden Tag hinter Türen, die sonst verschlossen oder nur schwer zugänglich sind.

Ein schweres Gitter aus Metall verschließt den Zugang zu den Gewölbekellern unter Weißenstein. Steil führt eine Treppe nach unten. Die Decken sind hoch, die Räume groß. Eberhard König kennt sich hier unten aus. Als Kind war er mit seinem Vater oft in den ehemaligen Bierkellern. Und Weißensteiner Untergrund fasziniert ihn noch immer. „Das war vor vier Wochen noch nicht so“, sagt er, deutet auf einige Holzpfosten, an denen sich weißer Schimmel gebildet hat. Der 63-Jährige hat miterlebt wie sich das Kellergewölbe verändert hat: vom Bier- und Eislager zum ungenutzten Gemäuer. Das dem Verfall preisgegeben ist.

Im Licht der Taschenlampen unterwegs

Mit seiner Taschenlampe leuchtet König den Weg durchs weitläufige Kellersystem. Hier und da hält er an. Deutet auf die weißen, verkalkten Wände, zeigt auf die Fugen, aus denen Sand bröselt. Erklärt, was es mit den verrosteten Maschinen und verstaubten Bierflaschen auf sich hat. „Trotz Ruhestand bin ich viel beschäftigt“, sagt er. Er ist Vereinsvorsitzender, ist gerne in der Natur und auf Reisen. Für Führungen durch die Keller nimmt er sich aber immer die Zeit.

Eine Reportage, über das was es dort unten noch Spannendes zu entdecken gibt, lesen Sie in der Freitagsausgabe der NWZ und im E-Paper.

Alle Türchen unseres Adventskalenders „NWZ öffnet Türen“ gibt es unter: www.swp.de/adventsserie.