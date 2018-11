Serie In Büchenbronn gehen die Uhren anders

Büchenbronn / Andrea Maier

Von Ebersbach aus schlängelt sich in munteren Kurven eine Straße gen Norden bergauf. Oben, auf der schmalen Hochfläche des Schurwaldes angekommen, scheint die Welt eine andere zu sein. Es ist ruhig hier auf 450 Metern Höhe, Obstbäume genießen die sonnige Hanglage, die grandiose Weitsicht lässt den Atem stocken. Von den drei Kaiserbergen im Osten schweift der Blick ungehindert bis zur Zollern­alb im Westen, selbst der Stuttgarter Fernsehturm ist gut zu sehen.

Mitten in Büchenbronn, dem selbst ernannten „Tor zum Schurwald“ und einem der sechs Teilorte von Ebersbach, lehnen Fritz Aschbacher und Rolf Hees an einer alten Obstpresse. Beide sind in Büchenbronn geboren, aufgewachsen und noch immer hier – Gerne und „mit Leib und Seele“. Der Name kommt übrigens vom 1362 erstmals erwähnten ‚Buchinbronnen‘, was womöglich ‚der Brunnen im Buchenwald‘ bedeutet. Fritz Aschbacher sind seine 84 Lebensjahre nicht anzusehen, nach wie vor pflegt und hegt er, gemeinsam mit seiner Frau, die Obstbäume der Familie. Vor kurzem erst hat er zentnerweise Äpfel in seinen Lagerraum gefahren, von dem aus er Lebensmittelgeschäfte beliefert.

„Hier gibt’s keinen Laden mehr, seit die Emma tot ist“: Die Emma war Wirtin der Dorfwirtschaft Rose, sie verkaufte nebenbei „was man brauchte, aber nicht selbst anbauen konnte.“ Emma starb Mitte der 1960er Jahre, und die Männer erinnern sich, dass bis in die Achtziger noch ein Büchenbronner in seinem Schlachthäuschen ein paar Lebensmittel zusätzlich anbot. Seit über 30 Jahren also gibt es in Büchenbronn, „einen Briefkasten, einen Zigaretten- und einen Kaugummiautomaten – das war‘s.“ – „Und eine gute Wirtschaft“, ruft Fritz Aschbacher dazwischen, „Emmas Tochter führt jetzt die Rose.“ Rolf Hees nickt und erklärt: „In fast jedem Haushalt gibt es mittlerweile mehrere Autos, da kaufen alle unterwegs ein.“

Der heute 70-Jährige ging noch zu Fuß in die Schule nach Ebersbach, und was die siebenköpfige Familie zum Leben brauchte, wurde großteils auf dem eigenen Stück Land erwirtschaftet. Aschbacher, der als Kind hier den Krieg erlebte und deshalb „die Hälfte der Schulzeit im Schutzkeller hockte“, erinnert sich, dass die drei Kilometer Fußmarsch zur Schule und wieder zurück zu seiner Zeit das kleinste Problem für die Kinder des Ortes war. Immerhin 1958 wurde Büchenbronn an das regionale Busnetz angeschlossen.

Der kleine Teilort ist in seiner sagenhafter Aussichtslage ein beliebter Wohnort – für Familien ebenso wie für Ruhesuchende. Die Männer zeigen auf einige uralte Gebäude, mit denen sie vielerlei Erinnerungen verknüpfen. „Früher gab‘s hier 32 Bäuerle, fast jedes Haus war ein kleiner Hof mit zwei bis sechs Stück Vieh, ein bisschen Acker und einer Wiese.“ Heute gibt es noch eine Landwirtschaft im Ort, dafür aber vier ausgewiesene Neubaugebiete, die seit den 60er Jahren anfangs von Büchenbronnern, später überwiegend von Auswärtigen bezogen wurden.

„Bis in die 70er kannte hier jeder jeden“, Rolf Hees erinnert sich dabei auch an die Enge des Althergebrachten, die er als junger Mann empfunden hatte. Beruflich war er später in der ganzen Welt unterwegs, doch die Heimkehr ins elterliche Haus, in das er mit seiner eigenen Familie zog, in „sein Dorf“, war ihm zu jeder Zeit „selbstverständlich und wohltuend“. Aschbacher findet schon den Gedanken an ein Leben außerhalb Büchenbronns abwegig. „Hier ist alles, was ich mag: meine Familie, meine Obstwiesen, mein Stammtisch.“ Klar, ist es heutzutage nicht mehr so, dass im Sommer alle vor den Türen sitzen und man im Winter reihum mit den Nachbarn schwatzend und handarbeitend in einem warmen Raum die Abende verbringt. „Wir sind aktuell um die 450 Einwohner – viele davon kenne ich nicht, einige sind nur zum schlafen hier“. Tristesse dort oben an der Landstraße, die Remstal und Filstal – zu bestimmten Tageszeiten durchaus lautstark – verbindet? Von wegen.

Seit 1924 ist der ‚Fahrradfahrerverein Immergrün Büchenbronn‘ aktiv. Viele der weit über 200 Mitglieder setzen sich mit viel Energie für kulturelle, sportliche und soziale Belange in und um Büchenbronn herum ein. Kinder- und Jugendgruppen, Theater- und Gesangsabteilung, Moutainbikegruppe, Trainingsausflüge, Seniorenwanderungen, Skiausfahrten, Mai- und Weihnachtsbaum aufstellen, Sommerfest und Winterfez, Radlerball, Downhill-Strecke, und und und. Seit 2015 ist Eugen Hees erster Vorsitzender und treibende Kraft dieses einzigartigen und einzigen Büchebronner Vereins, dem tatsächlich über die Hälfte aller Einwohner angehören.

„Ich lebe seit 27 Jahren in Ebersbach, aber meine Heimat ist und bleibt Büchenbronn“, antwortet Eugen Hees auf die Frage, warum er sich so sehr im Radfahrerverein einsetze. „Die Büchenbronner sind eine freundliche, nette und unkomplizierte Gemeinschaft. Hilfsbereit und engagiert, wenn man sie braucht. Zugezogene und Interessierte werden offen aufgenommen – so können wir gemeinsam viel erreichen.“ Deutlicher kann eine Liebeserklärung an die Heimat kaum sein.

Etwas ganz Großes, das wohl alle Büchenbronner zumindest gemeinsam ersehnt haben, ist nun erreicht: Das neue Dorfgemeinschaftshaus. Es steht noch ein bisschen kühl und leblos da, wo man sich bislang in einem alten, nun abgerissenen Bauernhaus getroffen hatte. Christen beider Konfessionen sollen in dem Neubau wieder angemessen Gottesdienste feiern – bislang wurde dafür das Feuerwehrauto aus der Garage gefahren und Stühle für die Gläubigen aufgestellt. Insbesondere Uwe Säufferer, der seit 2007 in Büchenbronn lebt und 2014 zum Ortswart, sprich als Mittelmann zwischen der Ebersbacher Verwaltung und den Büchenbronner Bürgern gewählt wurde, wirkt erleichtert: „Wenn das Haus am 17. November eingeweiht wird, können sich auch über die Angebote des Radfahrervereins hinaus Leute zusammen finden, die gemeinsame Interessen haben.“ Der 45-jährige Familienvater hofft auf eine vielfältige Nutzung: „Wir haben endlich einen Saal, der beispielsweise als Handarbeitstreff genauso wie als Wahllokal von allen Bürgern genutzt werden kann.“ Vielleicht auch, um über die geplanten Windräder nah des Ortes zu debattieren, die vielen Büchenbronnern ein Dorn im Auge sind? Vielleicht, doch das ist ein anderes Thema.

Info Das Dorfgemeinschaftshaus in der Schorndorfer Straße wird am kommenden Samstag um 17 Uhr eingeweiht.