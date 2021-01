Katharina Wimberger war die Erste: Mit einem Pieks in den Oberarm durch die Medizinische Fachangestellte Angelika Doster nahm das Kreis­impfzentrum in der Göppinger Werfthalle am Freitagnachmittag seinen Betrieb auf. „War’s schlimm?“, wollte Doster wissen. „Nein, ach was, ich bin nicht so...