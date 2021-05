Oberbürgermeister Alex Maier will das Impftempo beschleunigen – und hat deshalb ein „Göppinger Impfmodell“ initiiert. Es soll am Mittwoch beginnen und sieht den Einsatz von Impfbussen vor. Da mit dem Wirkstoff von Astrazeneca geimpft wird, gibt es wie anderswo auch keinerlei Priorisierung me...