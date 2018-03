Finanzen Immer mehr Geld für Kinder

Bad Überkingen / Ralf Heisele

In der jüngsten Ratssitzung ist der 228 Seiten starke Haushaltsentwurf für Bad Überkingen eingebracht worden. Der blaue Einband signalisiert für Bürgermeister Matthias Heim einen „blauen Brief“ – damit spielte er auf die immer stärker steigenden Ausgaben bei den Kindergärten, Schulen und der Ganztagsbetreuung an. Musste die Gemeinde in diesem Bereich 2014 noch einen Abmangel in Höhe von knapp 600 000 Euro bezahlen, so sind es in diesem Jahr voraussichtlich 900 000 Euro. Neben den Tariferhöhungen ist für Heim in erster Linie das Land daran schuld. Dieses fahre die Zuschüsse immer weiter zurück und „lässt die Kommunen im Regen stehen.“ Die Folge: Der Kostendeckungsgrad in den Bildungseinrichtungen fällt und fällt. An der Gebührenschraube könne man laut Heim aber nicht unendlich drehen. Gemeinderat Daniel Thurner hatte eine andere Idee, um Gehör in Stuttgart zu finden. Alle Gemeinden des Landes sollten die Kindergartengebühren nicht nur erhöhen, sondern gleich verdoppeln – „dann wäre der Aufschrei so groß“, dass die Landesregierung einlenken müsse.

Zurück zur Gegenwart: Der Etat, den Kämmerer Matthias Schmid vorstellte, hat ein Volumen von 14 Millionen Euro, davon sind 2,9 Millionen für Investitionen vorgesehen. Um den Haushalt zu stemmen, muss die Gemeinde auf ihre Rücklagen zurückgreifen. 1,4 Millionen Euro will Schmid aus der eisernen Reserve entnehmen. Für die Zukunft bleibt dann nicht mehr viel übrig. In den kommenden beiden Jahren muss die Gemeinde sogar Kredite aufnehmen.

Positiv wirkt sich heuer die Systematik des Finanzausgleichs für Bad Überkingen aus. Da die Gemeinde vor zwei Jahren geringere Steuereinnahmen erhalten hat, bekommt sie jetzt mehr Geld aus den Finanztöpfen: Allein aus der Einkommenssteuer sollen 2,5 Millionen Euro in den Gemeindesäckel fließen. Das sind 230 000 Euro oder elf Prozent mehr als 2017. An Gewerbesteuern rechnet der Kämmerer mit Einnahmen von 2,7 Millionen Euro. Sollte die wirtschaftliche Lage weiterhin sehr gut bleiben, könnten es am Ende des Jahres auch etwas mehr sein. Doch Schmid will sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ein großer Brocken bei den Ausgaben bleibt die Kreisumlage. Trotz unverändertem Hebesatz muss Bad Überkingen 1,8 Millionen Euro und damit 200 000 Euro mehr als 2017 nach Göppingen überweisen. Umgerechnet auf die Einwohner zahlt Bad Überkingen damit den dritthöchsten Satz aller 38 Kommunen im Landkreis.

Unterm Strich rechnet der Kämmerer mit einer Zuführungsrate von gerade einmal 38 750 Euro. Das ist jenes Geld, das im Verwaltungshaushalt übrig bleibt und für die Investitionen zur Verfügung steht. Bis Ende des Jahres will die Gemeinde ihre Schulden um rund 100 000 auf 1,5 Millionen Euro verringern. Für die Bürger hatte Schmid auch eine positive Nachricht: Die Hebesätze für die Grundsteuern sowie die Gewerbesteuer bleiben unverändert. Beim Wasser und Abwasser sind die Gebühren „moderat angehoben worden.“ Trotzdem seien sie immer noch unterm kreisweiten Durchschnitt angesiedelt.

Die Bad Überkinger Ratsmitglieder haben nun zwei Wochen Zeit, sich mit dem Zahlenwerk zu beschäftigen. In der Gemeinderatssitzung in einer Woche soll der Etat dann beraten und beschlossen werden.

Info 2,9 Millionen Euro will die Gemeinde Bad Überkingen in diesem Jahr investieren. Hier die wichtigsten Vorhaben:

● Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind 693 000 Euro eingeplant.

● 425 200 Euro will die Gemeinde für Grundstückskäufe ausgeben.

● Der Bau der Wasserleitung für die Versorgungsanlage „Burggärten“ schlägt mit 360 000 Euro zu Buche.

● Im Rahmen der ELR-Maßnahme werden 170 000 Euro in Unterböhringen investiert.

● Die Feuerwehr bekommt einen Mannschafts-Transportwagen und einen mobilen Hochwasserschutz für Hausen. Außerdem soll das Feuerwehrgerätehaus in Bad Überkingen saniert werden. Im Etat sind hierfür insgesamt 146 500 Euro eingeplant.

●108 000 Euro sind für die Ortskernsanierung in Bad Überkingen vorgesehen.