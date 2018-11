Kreis Göppingen Imker betont: „Gesellschaft muss Insekten schützen“

Next

Mohn lockt viele Besucher an. © Foto: Christine Figl

Blumen, die Bienen und Hummeln anlocken, gibt es auch in Bio-Qualität. Phazelien (links) boten im Sommer in einem Jebenhäuser Garten den Hummeln ein reichhaltiges Büffet. Auch Lavendel (rechts oben) oder Mohn (unten) stehen bei Insekten hoch im Kurs. © Foto: Christine Figl

Kreis Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Jeder Bürger kann einen Beitrag für den Schutz von Insekten leisten. Der Göppinger Imker Ulrich Kinkel gibt Tipps.

Die Menge von Insekten ist in Deutschland in den vergangenen Jahren um ein Dreiviertel zurückgegangen. Darunter leiden auch die Bestäuber-Insekten wie Bienen und Hummeln, die immer weniger Nahrung finden. Eine Vielzahl von Faktoren, für die der Mensch verantwortlich ist, wirken unheilvoll zusammen. Offenbar findet aber auch ein langsames Umdenken statt und es gibt Lichtblicke durch verschiedene Projekte. Wir sprachen darüber mit dem Experten Ulrich Kinkel aus Göppingen.

Ist das Insektensterben tatsächlich so dramatisch, wie man es in verschiedenen Veröffentlichungen lesen kann?

Ulrich Kinkel: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich zwei Drittel bis drei Viertel der Insekten in Deutschland zurückgegangen sind.

Betrifft das alle Arten von Insekten?

Nein, nicht alle. Die Masse ist insgesamt drastisch zurückgegangen. Von den Arten sind besonders diejenigen betroffen, die ihre Entwicklung im Wasser durchmachen.

Worauf ist das zurückzuführen?

Viele Spritzmittel sind wasserlöslich und werden mit dem Regen eingeschwemmt.

Sie machen ja ein Vorzeigeprojekt bei der kommenden Landesgartenschau 2019 im Remstal. Was ist das genau?

Es werden Blüh-Flächen über einen Teppich von etwa 80 Kilometern von Waiblingen bis Aalen so angelegt, dass Bestäuber-Insekten das ganze Jahr über einen Lebensraum haben.

Was wollen Sie damit erreichen?

Wir wollen damit zeigen, dass es auch in einem dicht besiedelten Gebiet möglich ist, insektenfreundliche Flächen anzulegen, die ohnehin da sind und nicht ­genutzt werden.

Bekommen Sie Unterstützung für das Projekt?

Ja. Imker, Kommunen, Firmen und Privatleute machen mit und geben Spenden. Auch das Ministerium für Landwirtschaft Baden-Württemberg unterstützt uns. Der Sinn der Geschichte ist ja, dass man so ein Projekt auch in andere Gebiete versetzen kann.

Was kann man gegen das Insektensterben tun?

Da ist die gesamte Gesellschaft und nicht nur die Landwirtschaft gefordert, die sich ja bemüht, die Spritzmittelmengen zu reduzieren und den ökologischen Landbau immer mehr in den konventionellen Ackerbau zu integrieren. Aber dazu muss auch der Verbraucher mitmachen. Beispielsweise gehört der Anbau der Pflanze Silphie, die ohne Pflanzenschutzmittel auskommt, nur eine leichte Düngung braucht und als Tiefwurzler der Trockenheit standhält, dazu.

Was kann der Einzelne tun?

Wer einen Garten besitzt, sollte ihn naturnah belassen oder anlegen. Steingärten sind beispielsweise Wüsten und der Tod der Insekten. Der Landesnaturschutzbund startet gerade eine Initiative zur Verhinderung dieser Wüsten. Weiter wäre wichtig, in einem Privatgarten nur einen Teil als Rasen anzulegen und den Rest blühen zu lassen, damit Insekten Nahrung finden. Die Robotermäher sind übrigens tödliche Fallen für die Insekten ebenso wie die Laubbläser. Am besten das Laub liegen lassen auch auf Rasen, das ist Schutz für die Bodenbewohner und bis Frühjahr ist es ver­rottet. Auch die Kommunen können viel für die Insekten tun, indem die Stadtgärtnereien mehr einheimische Bäume anstatt nicht-einheimischer Koniferen pflanzen und in ihren Beeten insektenfreundliche Blühpflanzen anlegen.