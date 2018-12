Adventsserie Im Windrad braucht der Aufzug zehn Minuten nach oben

Kreis Göppingen / DH

Die NWZ blickt in ihrer Adventsserie jeden Tag hinter Türen, die sonst verschlossen oder nur schwer zugänglich sind.

In 139 Metern Höhe dreht sich das Windrad, das jeweils senkrecht stehende Rotorblatt verschwindet nochmals 60 Meter höher in einer Wolke. Unten ist es kalt, im Wald über Weißenstein liegt ein bisschen Schnee. Benjamin Boy schließt die schwere Stahltür am Fuß von Windrad Nummer 11 auf, insgesamt 16 Anlagen stehen hier im größten Windpark des Landes.

Hinter der Tür ist – fast nichts: ein Aufzug, der mit Mühe und Not Platz für zwei Personen bietet und daneben eine Leiter, die senkrecht bis zum Turbinenhaus nach oben führt, ein paar Kabel, die den Strom nach unten transportieren. Zehn Minuten braucht der Aufzug, bis er oben ist, erzählt Boy, der beim Betreiber WPD Onshore Projektleiter für den Windpark Lauterstein ist. Er freut sich über das Wetter, nachdem der Sommer mit seinen Dauerhochs kein ideales Windkraftwetter parat hatte: „Das ist Volllast, wir haben wenig Tage, wo es so abgeht.“ Boy schätzt, der Windpark liefert jetzt eine Million Kilowattstunden pro Tag, genug für 100 000 Haushalte. Allein Windrad Nummer 11 versorgt also gerade 6250 Haushalte mit Strom.