Freizeit Im Lagerleben wächst der Zusammenhalt

Hohenstadt / Sabine Graser-Kühnle

Regen, Matsch und Temperaturen, die warme Jacken verlangen, all das macht den 38 Kindern im Pfingstzeltlager der KJG (Katholische Junge Gemeinde Geislingen) beim Hohenstadter Sportplatz gar nichts aus. Im Gegenteil: Derweil die einen sich beim Fußball- oder Tischtennisspielen warm bewegen, kuscheln sich manche Mädchen in ihren Schlafsäcken im Gruppenzelt ein und plauschen miteinander. Und wenn dann das tägliche Programm beginnt, denkt eh keiner mehr ans Wetter.

Zwar verspricht der Wetterbericht dem Lager, das noch bis Freitag dauert, keine wesentliche Veränderung, aber im Lager ist man sogar Schneefall gewöhnt, sagt Maximilian Wolf. Er und Janine Rapp sind die Lagerleiter, die beiden haben das Lagerprogramm vorbereitet für Jugendliche wie Xenia, Sarah und Serina. Am meisten freuen sie sich auf den fest bei jedem Pfingstlager verankerten Besuch im Westerheimer Alb-Bad und die sich daran anschließende abendliche Disco.

Ein weiteres Highlight sei der Filmabend, betonen die Mädchen. Den gibt es am ebenfalls traditionellen Mottotag, der sich in diesem Jahr mit „Harry Potter“ beschäftigt. Lukas freut sich jetzt schon darauf, sich als Harry Potter zu verkleiden und Hermine wird ganz sicher als ihre Namensvetterin aus dieser Jugend-Fantasyserie auf dem Mottotag erscheinen. Dazu wird gebastelt, freilich Zauberstäbe und Teelichtgläser, damit es richtig kuschelig-gruselig wird am „Harry-Potter-Tag“. Gruselig ist es im Gruppenzelt von Anona und Hermine aber sowieso jeden Abend, verraten sie. Da machen sie es sich in ihren Schlafsäcken bequem und erzählen sich Geschichten – schöne und so richtig toll gruselige. „Aber das machen wir leise, damit die anderen schlafen können“, sagt Hermine.

Für Martin ist dies das siebte Zeltlager der KJG in Hohenstadt. Der Bad Boller Bursch liebt es, draußen in der Natur zu sein: „Das ist für mich das Schönste“, sagt er und unterbricht dafür nur kurz seine Schnitzarbeit, „und dass ich viele Freunde jedes Jahr wieder hier treffe.“ Etwa Lenny, der das dritte Mal dabei ist. Er findet vor allem die Betreuer toll: „Mit denen kann man richtig viel Spaß haben. Und außerdem ist man mal eine Woche weg und nicht zu Hause, wo man voll verwöhnt wird.“ Ja, und dass man nicht „zocken“ kann, findet Martin auch gut. Also am Handy oder der Spielkonsole hängen, denn im Lager ist das verboten.

Für Glauben und gegen Wehmut

Das 13-köpfige Betreuerteam will den Kindern, das Jüngste ist sieben, die Ältesten 14 Jahre alt, vor allem Spaß und Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Der christliche Aspekt spiele hier nur eine Nebenrolle, dafür gebe es vom KJG andere Angebote. Teamwork und sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die Spaß macht. Darum geht es im Pfingstzeltlager. Aber einmal spielt die Religion doch eine Rolle: Am Sonntagnachmittag gibt es einen Gottesdienst. Dazu tragen die Kinder mit ihren Ideen bei und die Eltern sind eingeladen. „Das hat sich auch deshalb bewährt, weil doch manches Zuhause vergessen wurde, und Heimweh kommt auch ab und zu vor“, erklärt Janine Rupp. Der Nachmittag nach dem Gottesdienst gehört dann Kindern und Eltern. Die Sprösslinge führen durchs Lager und stellen ihre Zelte und Freunde vor. Doch danach sind die Kinder und Betreuer wieder unter sich.