ÖPNV IHK und Handwerk für Vollbeitritt in VVS

Kreis Göppingen / SWP

Die Bezirksversammlung der IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Göppingen hat in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig eine Resolution zum Vollbeitritt des Landkreises Göppingen in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) beschlossen. Zeitgleich hatte sich der Vorstand der Kreishandwerkerschaft diesem Votum einstimmig angeschlossen. Die IHK-Bezirkskammer Göppingen vertritt durch ihre gewählten Vertreter das Gesamtinteresse der rund 16 000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Die IHK-Bezirkskammer hatte sich in der Vergangenheit immer wieder öffentlich für einen Vollbeitritt in den VVS ausgesprochen. In der Göppinger Kreishandwerkerschaft sind 550 Unternehmen der insgesamt rund 3000 Handwerksbetriebe im Landkreis organisiert.

Mit dem Vollbeitritt könne ein Fehler aus der Vergangenheit korrigiert werden, heißt es in der Resolution wörtlich. Mit den jetzt ausgehandelten Beitrittskonditionen biete sich eine historische Chance, die nicht vertan werden sollte. Es wäre eine Investition in die Infrastruktur und damit zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Göppingen. Mit der erstmalig gemeinsam unterzeichneten Resolution verleihen die Unternehmer aus dem Kreis Göppingen dieser zentralen Forderung besonderen Nachdruck, heißt es in der Pressemitteilung.