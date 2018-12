Kindheitserinnerungen Idylle pur am Albtrauf

Inge Czemmel

S Christkendle uff dr Alb“ – mit einem Büchlein, das beschreibt, wie einst Weihnachten gefeiert wurde, ist Gudrun Mangold, die auf der rauen Alb aufgewachsen ist und eine besondere Beziehung zu Gammelshausen hat, ein kleiner Bestseller gelungen. Die erste Auflage 2006 war binnen drei Wochen ausverkauft – inzwischen läuft das Büchlein munter in der siebten Auflage und die Auflagenzahlen befinden sich schon lange im fünfstelligen Bereich.

Wie die Journalistin, Autorin, und Filmemacherin dazu kam, ein Weihnachtsbüchle zu schreiben, erklärt sie so: „Ich sollte an Weihnachten 2005 bei der Weihnachtssendung von Werner Otto Feißt im Fernsehen auftreten, der hauptsächlich durch seine Kochsendung „Was die Großmutter noch wusste“ bekannt war. Aufgezeichnet wurde die Sendung damals in Müllheim, einem Städtchen im südbadischen Markgräflerland. Ich sollte eine Weihnachtsgeschichte vortragen. Ich sagte Feißt, ich hätte keine, würde aber sicher was Schönes finden. Er antwortete: „Nix da!“ Ich solle eine eigene Geschichte schreiben. Ich hatte keine Wahl, fuhr auf die Alb und ließ mir von meiner Patentante erzählen, wie man früher Weihnachten feierte.

Wie war es, als die Leute kaum etwas hatten, das sie unter den Christbaum legen konnten? Womit füllte man den „Bredlesteller“, wenn schon Zutaten wie Eier, zumal im Winter, Mangelware waren. Was konnte man verschenken, wenn es einem doch selbst an so vielem fehlte?

Weil die Geschichte beim Mühlheimer Publikum so gut ankam, entstand spontan die Idee, daraus ein Büchlein zu machen und alte Originalrezepte hinzuzufügen. Neben den Geschichte und Rezepten werden „schwäbische Begrifflichkeiten“ und die dazugehörenden Artikel für Nichtälbler erklärt.

Der Leser erfährt: Die Schokolade, also der Schogglaad, ist im schwäbischen maskulin genau wie der Buddr, die Butter. Ein Zuggrgraaz ist ein Hefezopf und ein Muggafugg minderwertiger Kaffee. Unterhaltsam führt Gudrun Mangold in ihrem Büchle zurück in die Vergangenheit, in der man entfernt wohnenden Verwandten noch eine Weihnachtskarte schrieb, sich gegenseitig besuchte, um die Bredla und den Most der Nachbarn zu probieren und sich die Kinder noch über ein Holzzügle und neue Vorhänge in der Puppenstube freuten.

Die Autorin erinnert sich auch gerne an in Gammelshausen verbrachte Sommertage und erzählt, wie sie als Kind bei der großherzigen „Bäs Rosa“, der Schwester ihrer Älbler Oma Marie, etliche Male einen Teil der Sommerferien verbringen durfte: „Bäs Rosa hatte nach Gammelshausen ins so genannte ‚Fuchseck’ – ein tolles, altes Haus – geheiratet. Unten, gegenüber dem früheren Stall, war die urige Schuhmacherwerkstatt ihres Mannes ‚Vetter Hans’ untergebracht. Ich erinnere mich an unzählige hölzerne Leisten für die verschiedenen Schuhgrößen und eine imposante Leder-Nähmaschine. Das Haus war bewachsen mit Spalierobst, dazu hatte die Familie etliche Obstwiesen mit Kirschen, Birnen, Äpfeln. Obst, das es auf der rauen Alb-Hochfläche nicht gab. Zu allem Überfluss gab es auch noch einen unglaublich üppigen Blumengarten, in dem eine großzügige, mit allerlei Sitzmöbeln und einem Tisch ausgestatte Laube stand. Dort versammelte sich jeden Abend die komplette Nachbarschaft und ich spielte dieser fröhlichen Gartenrunde auf meinem Akkordeon auf. Nicht zu vergessen der große, schwarze Hund Wotan, ein Neufundländer, vor dem ich zunächst ziemlich Respekt hatte. Dann aber schloss ich Freundschaft mit ihm.

Die Kinder von Rosa und Hans hatten nach Dürnau geheiratet, so dass ich auch dort öfter zu Besuch war. Aber am liebsten war ich in Gammelshausen. Ich liebte dieses alte an den Berg geschmiegte Nest mit seinen schlichten Bauernhäusern, den krummen Wegen und der so nie zuvor erlebten Geselligkeit mit den Nachbarn. Auch die duftenden, über dem Dorf gelegenen Streuobstwiesen und den phantastischen Ausblick übers Land, wenn ich mit Wotan vielleicht ein, zwei Kilometer vom Ort entfernt bergan gegangen war. Das war Idylle pur.“