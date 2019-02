Verantwortung Ideen für nachhaltige Kleidung gesucht

Jürgen Schäfer

Nachhaltigkeit und öko-soziale Marktwirtschaft gehören zur Grundausrichtung der Evangelischen Akademie Bad Boll. Man kann die ganze Welt unter diesen Vorzeichen beleuchten – auch die Kleidung. Sie kann nachhaltig sein, und ihre Herstellung hat mit Arbeitsbedingungen in armen Ländern zu tun. Die Akademie und ihr Förderkreis fragen: Wer hat dafür gute Ideen, wer engagiert sich für nachhaltige Kleidung, wer produziert sie nach öko-sozialem Leitbild?

Voriges Jahr ging es um Ideen für gutes und nachhaltiges Wohnen, diesmal nun um ein ebenso elementares Thema. Wie kann ein gutes und verantwortungsbewusstes Leben gelingen – das steckt eben auch in den Entscheidungen, welche Kleidung wir kaufen, sagen die Auslober des Preises, Thomas Weise vom Förderkreis und Akademiedirektor Professor Jörg Hübner. Das ist der Welt auch schon schmerzlich bewusst geworden. „Die Katastrophe im Rana Plaza, bei der im April 2013 über tausend Menschen starben, die meisten Arbeiterinner in den Textilfabriken im Gebäude, hat eine breitere Öffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht, in denen unsere Kleidung, aber auch andere Konsumprodukte hergestellt werden.“ Aber auch teure Markenkleidung oder elektronische Produkte würden unter gefährlichen, krank machenden oder ausbeuterischen Bedingungen produziert. „Unser konsum- und wachstumsorientierter Lebensstil zerstört nicht nur die natürlichen Ressourcen der Erde für die nachfolgenden Generationen, sondern zwingt schon jetzt Menschen vor allem in der südlichen Hemisphäre ungerechte und unmenschliche Arbeits- und Lebensbedingen auf.“

Wie man es anders machen kann: Es gibt ein Gütesiegel des Entwicklungshilfeministeriums für nachhaltig produzierte Kleidung. Es gibt ein Bündnis für nachhaltige Textilien. Einen Markt dafür gibt es auch. „Die Sensibilität für eine Kleidung, die werteorientiert ist, ist gewachsen“, stellen Weise und Hübner fest. „Bei den Jungen verändert sich das Bewusstsein.“

Es hat sich also einiges bewegt. Es gibt nicht ein Siegel – es gibt 20 verschiedene, sagt Hübner. Aber das ist nur ein Anfang. Es gibt haarsträubende Wirtschaftskreisläufe. Dass eine Jeans für die Fertigungsschritte 11 000 Kilometer durch die Welt unterwegs sei. Dass für Wolle aus Pakistan Unmengen von Wasser gebraucht wird.

Es gibt die großen Handelsketten und die kleinen Initiativen. Eine Welt-Projekte, faire Mode-Marken, Sharing-Plattformen, Reparatur-Cafés, Maker-Spaces. Sie sind irgendwo in Deutschland, aber auch vor der Haustür. „Es gibt auch hier Unternehmen, die nachhaltige Kleidung produzieren“, weiß Hübner. Die Auslober des Preises erinnern auch daran, dass es früher auf der Alb und im Filstal eine starke Textilindustrie gab.

Ein weiteres Feld: Was passiert mit Kleidungsstücken, wenn sie Verschleiß haben? Werden sie repariert? Werden sie weitergegeben als Secondhand-Ware? Oder zum Altkleidercontainer? Und was geschieht dann damit? Wenn sie in Afrika landen, kann das lokale Märkte zerstören, warnt Hübner.

Auch der pflegliche Umgang mit Kleidung ist Nachhaltigkeit. Beispiel: Ein Krankenhaus, das seine Wäsche selber wäscht und mit wenig Chemie, dann hält sie länger. Die Akademie ist gespannt auf Bewerbungen.