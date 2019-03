Die Lebensmittelkontrolleure haben in Göppingen ein Restaurant überprüft und mussten es anschließend sofort schließen.

Am Donnerstag­nachmittag kontrollierten Mitarbeiter des Amts für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landratsamtes die Hygienebedingungen in einem Restaurant in Göppingen. Bei der Überprüfung stellten sie gravierende Hygieneverstöße einschließlich Schadnagerbefall fest. Die Gaststätte wurde wegen der ekelerregenden Bedingungen und Kontaminationsrisiken für Lebensmittel auf mündliche Anordnung vor Ort sofort geschlossen.

Kot in allen Räumen

In sämtlichen Betriebsräumen einschließlich Küche und Lagerräumen wurden teils erhebliche Kotansammlungen von Schadnagern vorgefunden. Insbesondere im Lebensmittellager im Keller mit einer offenen Verbindung zur Küche war ein deutlicher Uringeruch von Schadnagern gegeben, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Die Lebensmittelkontrolleure und Amtstierärzte stellten zudem fest, dass das einzige Handwaschbecken in der Küche zugestellt und damit nicht genutzt werden kann. Die Arbeitsgeräte mit Lebensmittelkontakt waren provisorisch mit verunreinigten offenporigen Holzbrettern fixiert.

Strafanzeige gegen Restaurantbesitzer

Die Kühlschränke in der Küche waren mit alten Lebensmittelresten krümelig verunreinigt. Nach Mitteilung des Landratsamts ist eine Wiedereröffnung erst nach einer Mangelbehebung einschließlich Einsatz eines externen Schädlingsbekämpfers und eine Abnahme durch die Lebensmittelüberwachung möglich.

Die Restaurantbetreiber müssen zudem mit einer Strafanzeige rechnen. Der Betrieb sei erstmals derart auffällig geworden.

