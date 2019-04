Aufregung am Morgen in Börtlingen: Wegen eines fälschlicherweise ausgelösten Alarms in einer Börtlinger Bank rückten gegen 10 Uhr am Freitagmorgen mehrere Streifen der Polizei an. Außerdem wurde ein Hubschrauber zum Ort des Alarms geschickt.

Hubschrauber über Börtlingen

Wie Holger Fink, Pressesprecher der Polizei, erklärt, sei das Standard bei einem Bankalarm. „Wenn ein Hubschrauber verfügbar ist, wird der rausgeschickt.“ Weshalb der Fehlalarm ausgelöst wurde und ob ein Versehen oder Absicht dahintersteckt, ist noch unklar.

Das könnte dich auch interessieren: