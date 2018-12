Blasmusik Holzheimer Blasmusiker lassen es jazzen

Holzheim / SWP

Ihr Jahreskonzert gab die Musikvereinigung Göppingen-Holzheim unter dem Motto „Let’s Jazz!“ und stellte damit unter Beweis, dass sie neben volkstümlicher und konzertanter Musik auch Swing, Blues, Funk und Big-Band beherrscht.

Den Anfang machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Jonas Klose. Die jungen Musiker zeigten ihr Können mit einigen Ausflügen in Richtung Big-Band. Ob „Die Simpsons“ oder „Mission Impossible“, der 80er-Jahre-Hit „Hooked on a feeling“ oder der Ohrwurm „Happy“ vom Film mit den gelben Minions – die Spieler zeigten allesamt Melodie- und Taktgefühl und ließen es ordentlich krachen. Als Zugabe spielte die Jugendkapelle noch einmal ein Lied des im Juli aufgeführten Musicals „Wakatanka“, bevor sie mit viel Applaus vom Publikum verabschiedet wurden.

Daraufhin demonstrierte Markus Heim dem Publikum mit der Aktiven Kapelle die Entwicklung des Jazz. Von den Anfängen des Jazz, dem Blues, führten Jonas Klose und Tobias Scheurer informativ-humorig durchs Programm bis hin zum modernen Jazz-Walzer. Für die Aktiven ist der Jazz zwar kein Neuland, jedoch ein ganzes Konzert danach auszurichten, schon. Sowohl Roger Cicero als auch der Altmeister Frank Sinatra wurden würdig interpretiert und das Finale mit Konfettiregen unterstrichen.

Das gefühlvolle Saxophon-Solo von Frauke Ben Salem und mehrere improvisierten Soli von Nathan Weiss am gleichen Instrument waren weitere Highlights. Allgemein wurde viel soliert: Jonas Klose an der Posaune, Alex Jacob an der Klarinette und Moritz Klose an der Trompete gaben sich mit einem Trio die Ehre, Moritz Hackl solierte am Tenorsaxophon, und Florian Pallasch groovte an der Trompete.