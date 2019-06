Nach dem Umbau läuft in der Jugendherberge Hohenstaufen die erste Sommersaison. Vor allem die Baumhäuser sind bei den Gästen beliebt.

Familien sitzen zusammen am Tisch und frühstücken. Andere Kinder toben schon im Außenbereich, während ihre Eltern draußen noch eine Tasse Kaffee auf der Terrasse in der Morgensonne genießen. Durch das Glasgeländer können sie trotzdem immer einen Blick auf ihre Kinder werfen. „Schaut mal, Mama und Papa, ich habe eine Sandburg gebaut!“, ruft ein Kind vom Sandkasten Richtung Terrasse. Mama und Papa sitzen derweil ganz entspannt am Tisch, umgeben von der traumhaften Landschaft. So stellt man sich einen schönen Familienurlaub vor.

Übernachtungszahlen sollen auf bis zu 20.000 steigen

Genau das und vieles mehr bietet die Jugendherberge in Hohenstaufen, die für 4,8 Millionen Euro aufwendig umgebaut wurde und jetzt mitten in der ersten Sommersaison steckt. Vor dem Umbau waren die Übernachtungszahlen in der Herberge auf 10 000 pro Jahr gefallen. Die „Juhe“ stand kurz vor der Schließung. Dann rauften sich Landesverband und Stadt zusammen, entwickelten neue Ideen. Das soll sich nun auch in den Gästezahlen niederschlagen. Auf 15 000 bis 20 000 Übernachtungen hofft der Jugendherbergsverband.

Jugendherberge Hohenstaufen: So beginnt der Tag

Für das Team von Robert Gentzel, der mit seiner Frau Maria die Leitung der Jugendherberge übernommen hat, beginnen morgens um 6.30 Uhr die Vorbereitungen mit dem Aufbau des Frühstücksbuffets. Und da bleibt kaum ein Wunsch offen. Regelmäßig ist der Herbergsleiter mit Auffüllen der Lebensmittel und Abspülen von Geschirr beschäftigt. So will er jeden Gast zufriedenstellen, wie er sagt. Der modern eingerichtete Frühstücksraum bleibt an warmen Frühlings- und Sommertagen allerdings fast leer, die Tische auf der Sonnenterrasse sind jedoch fast alle besetzt.

Hohenstaufen Baumhäuser der Jugendherberge im April fertig Sanierung und Erweiterung der Jugendherberge in Hohenstaufen sind weit fortgeschritten. Ab Mai können Gäste in den Baumhäusern übernachten.

Ganz alleine musste Robert Gentzel an diesem Tag die Versorgung der Gäste übernehmen. Doch normalerweise helfen ihm, außer seiner Frau, acht weitere Mitarbeiter, beispielsweise bei Reinigung, Küchenarbeiten oder an der Rezeption. „Gerade in den Ferien ist es in unserer Jugendherberge eher ruhig. Erst wenn wieder die Schulzeit beginnt, besuchen uns wieder öfters Schulklassen und Seminargruppen“, erklärt Robert Gentzel. Für das kommende Wochenende haben trotzdem auch viele Familiengruppen gebucht, weil viele den Feiertag nutzen wollen, um ein paar Tage aus dem eigenen Alltag zu flüchten.

Wer Sport liebt: Fußballplatz und Tischtennisplatten

Für Kinder und Jugendliche ist auf dem Gelände der Herberge ganz schön was geboten. Neben einem Fußballplatz und Tischtennisplatten gibt es zwei Rutschen, die in einem Sandkasten enden. Inzwischen kommen nicht nur Schulklassen und Gruppen nach Hohenstaufen, sondern auch klassische Touristen: „In jeden Pfingstferien besuche ich mit meinen drei Söhnen unterschiedliche Jugendherbergen in Baden-Württemberg. So hat es uns nach Hohenstaufen gebracht“, sagt beispielsweise Regina Putz aus Offenburg. „Das Highlight für meine Jungs sind natürlich die neu gebauten Baumhäuser“, meint die Mutter. „Leider haben wir keinen Platz mehr bekommen“, fügt sie hinzu.

Acht Baumhäuser und 106 Betten im Haupthaus

Abgesehen von den acht auf Stelzen stehenden „Baumhäusern“ gibt es im Haupthaus weitere 106 Betten, dazu auch Aufenthalts-, Freizeit- und Gemeinschaftsräume. Jürgen Menzel aus Aalen nutzt diese Räumlichkeiten und leitet sechs Tage lang ein Vorbereitungsseminar für Freiwilligendienste in Georgien. „Wir behandeln bei unserem Projekt Themen wie ökologischer Fußabdruck oder Biolandschaft und besuchten deshalb auch den Demeterhof“, sagt er. Hohenstaufen hat die Gruppe wegen der ruhigen Lage und der guten Busverbindung ausgesucht.

Airbnb in der Kritik Mehr als 300 Airbnb-Wohnungen im Landkreis Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert angesichts hunderter Immobilien aus dem Landkreis beim Internet-Portal Airbnb ein Zweckentfremdungsverbot.

Ein Paar aus Gerlingen hat durch einen Zeitungsbericht von der erweiterten Jugendherberge erfahren und beschloss deshalb gemeinsam mit den beiden Kindern und deren Großmutter ein paar Tage in Hohenstaufen zu verbringen. „Gestern sind wir auf den Hohenstaufen gelaufen und heute steht eine Radtour nach Göppingen auf dem Programm“, sagt Sabine Höschele. In den darauf folgenden Tagen will die Familie weitere Ausflüge unternehmen und sich die Umgebung anschauen. „Über die Homepage können sich Interessierte über Freizeit-Tipps informieren“, meint Robert Gentzel. Das Personal hilft ebenfalls gerne bei der Planung von Wanderungen zu Burgen und Klöstern in der näheren Umgebung.

Das könnte dich auch interessieren:

Stuttgart 21 Neuer S21-Tiefbahnhof könnte Stuttgart vom Bahnnetz abhängen Ab 2030 soll die Bahn nach einem besseren Fahrplan fahren. Der Stuttgarter Tiefbahnhof S21 ist darauf aber nicht ausgelegt.