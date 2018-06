Auszeichnung Kinderspiel: Hoffen auf den Funkelschatz

Gosbach / Ralf Heisele

Die Koproduktion des Gosbacher Spieleautors Günter Burkhardt und seiner Tochter Lena ist für das „Kinderspiel des Jahres“ nominiert worden.

Am kommenden Montag wird in Hamburg das Kinderspiel des Jahres gekürt. Unter den drei nominierten Spielen ist auch der „Funkelschatz“ – eine Koproduktion des Gosbacher Spieleautors Günter Burkhardt und seiner Tochter Lena. „Das ist schon etwas Unerwartetes“, sagt Burkhardt, der schon über 80 Spiele erfunden hat.

160 Spiele für Kinder ab fünf Jahren hat die Jury im Vorfeld getestet und dann drei Werke in die Endwertung aufgenommen. „Das sind alles total unterschiedliche Spiele“, erklärt Burkhardt: ein Partyspiel, ein Geschicklichkeitsspiel und das taktische Sammelspiel aus dem Oberen Filstal. Die Grundidee zum „Funkelschatz“ stammt von der 21-jährigen Lena Burkhardt, die derzeit in Freiburg studiert. Inspiriert von den Ösen einer Vorhangstange, die sie aufeinander stapelte, entstand der Einfall zu einer Eis-Säule aus Ringen, in der ein Schatz aus 90 bunten Funkelsteinen liegt. Zusammen mit ihrem Vater entwickelte Lena Burkhardt das Spiel weiter: Die Spieler entfernen einen Ring nach dem anderen und bringen die Säule sozusagen zum Schmelzen. Und dabei purzeln auch die Funkelsteine herunter – „ähnlich wie bei Mikado“, beschreibt es Günter Burkhardt. Ziel ist es, die Farbe der purzelnden Steine vorherzusagen und möglichst viele von ihnen einzusammeln.

Ausgiebig getestet

Bevor das Spiel dem Haba-Verlag angeboten wurde, haben die Burkhardts den „Funkelschatz“ ausgiebig getestet: natürlich mit Kindern. Mit der Umsetzung des Verlags und der Illustration von Daniel Döbner ist Spielautor Burkhardt sehr zufrieden. Und auch die Jury „Kinderspiel des Jahres“ lobt das Werk von Vater und Tochter: „Es verbindet eine kindgerechte Geschichte, einen klassischen Mechanismus und faszinierendes Material zu einem Spieleabenteuer, das Kinder immer wieder fesselt.“

Jetzt fiebern Günter und Lena Burkhardt dem kommenden Montag entgegen und hoffen, dass ihr „Funkelschatz“ mit dem begehrten Logo des Spielkegels mit Eichenlaub als Kinderspiel des Jahres ausgezeichnet wird.