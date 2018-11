Fasnet Höchst vergnügliche Prunksitzung

Rechberghausen / Annerose Fischer-Bucher

Musik und Showtänze, Rhythmus pur mit Alltagsgegenständen, eine Büttenrede in einem Fass, ein Talk in „Wolke 7“ mit ausschließlich lokalen Bezügen, ein Märchen mit Zoten, die gute Seele Toni und ein Moderator, der seine Späße mit den Mitwirkenden und den Zuschauern treibt – daraus bestand die vierstündige, höchst vergnügliche und hausgemachte Prunksitzung 2018 der Rechberghäuser Narrenzunft „Furchenrutscher“ im voll besetzten Haug-Erkinger-Saal.

„Ich weiß nicht, was alles schiefgeht heute Abend, aber wir werden’s überleben“, meinte Sitzungspräsident Michael Schilling bei der Begrüßung der Ehrengäste, um gleich nachzuschieben: „Einmal im Jahr verrückt zu sein, ist nicht schlimm, es gibt aber viele, die sind das ganze Jahr verrückt.“

Schief ging am Abend gar nichts. Schon der Einzug des neuen Grafenpaares Reinhard (Vizepräsident) und Annemarie Kirchner – tolle Herrschaften auf roten Stühlen, die im Saal begeistert aufgenommen wurden und ständig Orden vergeben mussten, machte in der Überkreuzstellung „der Totalitäten von alt-neu“ mit dem letztjährigen Grafenpaar, Julian und Gitta Weber, Laune.

Dann die Jüngsten der Tanzgarden, die 14 hübschen Lollipops in grün-weiß, die sich mächtig ins Zeug legten; der Showtanz der Blau-Weißen Rutscher zu meist verjazzt klassischen, bekannten Musikthemen, die in ihren bunten Kostümen eine Augenweide waren; ein professioneller Gardetanz der Schlossgarde mit einer ausgeklügelten Choreographie und einer erstaunlich exakten Ausführung – sie alle mussten Zugaben tanzen. Ganz anders der Tanz der Hexen: Was man alles mit Hexenbesen anstellen kann, zeigten sie in ihren roten Röcken mit geflickten Schürzen, Ringelstrümpfen und in ihren gräuslichen Masken und mit einer artistischen fünfstöckigen Pyramide als Höhepunkt.

Rhythmus pur boten die Blechphoniker mit Alltagsgegenständen wie Eimern oder Werkzeugkästen. Auf Mülltonnen sitzend und diese in ein- und mehrstimmigen Rhythmen bearbeitend, rissen sie das Publikum mit. „Ist Dein Leben trist und bieder, buch’ ne Kaffeefahrt, dann wird’s scho wieder.“ Evi Ertinger („Toni, stell schnell die Bütt auf“) zog in gereimtem Schwäbisch mit diesem Motto die Zuhörer ins Geschehen um eine missglückte Kaffeefahrt mit einem alten klapprigen Bus als purem Reinfall.

Susi und Roberto (Simone Göser und Dejan Rakic) nahmen lokale Gegebenheiten unter „Wolke 7“ ins Visier: Männer im Rathaus Mangelware, ein neues Dorfschild „Hier – Dort“, ein ruhestörender Gockel, ein neues Pfarrhaus mit Sonderkonditionen, ein neuer Kreisel für noch mehr Lkw, extra Wege und Licht für Bürgermeisterin Claudia Dörner und ein plötzlich überraschter Gemeinderat über einen stinkenden Kompostplatz in einer Frischluft-Schneise wurden durch den Kakao gezogen.

Zwischen den Vorführungen kabbelte sich Sitzungspräsident Schilling mit einigen Gästen zum Vergnügen der Zuschauer mit Anmerkungen wie „Helge, hasch wieder net aufpasst“ oder „Schuldesse, mir soddet a Drehbühne han“. Besonders schandlich tat er sich mit der Vertreterin der Württembergischen Karnevalsvereine, Heike Schiele, die keine Replik schuldig blieb („’s isch grad egal, ob der schwätzt oder i“), was die beiden nicht hinderte, Orden auszutauschen.

Vor der gemeinsamen Schluss-Polonaise von Mitwirkenden und Besuchern wurde eine zotige Theaterdarstellung des Märchens „Aschenbrödel“ mit zwei Erzählern durch die Lüfüs geboten, vor der zuvor Schilling gewarnt hatte. Das Publikum war dennoch besonders begeistert vom männlichen, kräftigen Aschenputtel, vom lebendigen, dick aufgetragenen „Sex-Appeal-Baum“, an dem es schüttelte, von drei weißen Tauben und vom Wikinger, der sich ein paar Mal ins Märchen verirrt hatte.