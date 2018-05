Heiningen Historisches Kulturgut auf Rädern

Heiningen / Inge Czemmel

Unzählige Fahrzeugliebhaber kamen am Pfingstsonntag zum 5. Heininger Old- und Youngtimertreffen.

Besser hätte Petrus das Wetter nicht timen können. Nicht zu heiß, nicht zu kalt und trocken, waren für Oldtimerbesitzer genau die richtigen Voraussetzungen, ihre Schätzchen aus der Garage zu holen und gen Heiningen zu fahren. Das Treffen zog auch jede Menge Besucher an, welche die Gelegenheit zum Flanieren, Gucken, Staunen und Fragenstellen nutzten. Zum Beispiel bei Otto, der an seinem grünen BMW Z1, Baujahr 91 immer wieder die versenkbaren Türen vorführen musste. Die Familie Petzel aus Holzhausen war gleich mit zwei Porschemodellen vertreten. Mit einem in der außergewöhnlichen Originalfarbe cockneybraun lackierten 911 S Coupé 2.7 und einem 924er, Baujahr 1986 in indischrot. „Das Fahrverhalten ist ein Traum“, schwärmte der 21-jährige Tim Petzel.

Ein Kommen und Gehen

Vormittags die Citroen Gangsterlimousine, nachmittags den vanillefarbenen Mercedes 220 SE – es gab auch Oltimersammler, die im Laufe des Tages kurz mal das Fahrzeug wechselten. Das Schöne in Heiningen war nämlich wie immer: Kommen und Gehen nach eigenem Gusto, ohne vorherige Anmeldung. „Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd“, stand auf einem Aufkleber zu lesen, der auf einem viel bewunderten, 19 PS starken Lloyd 600, Baujahr 1958 mit Blechkarosserie, klebte. Noch ein Jahr mehr hatte ein BMW V8 501 mit handgeschmiedeten Türgriffen auf dem Buckel. „Guck mal ein Kadett A! So einen hatte ich auch mal.“

Immer wieder entdeckten Besucher Automobilrelikte aus ihrer Jugend. Kultige VW-Käfer und -Bullis, R 4s, Fiat 500 und Enten ließ bei manchen „Angegrauten“ Erinnerungen an Zeiten wach werden, in denen man selbst auch noch kein „Oldie“ war. Damals, als noch Auto-Blumenväschen in Mode waren. „Man wollte es halt ein bisschen heimelig und gemütlich haben“, sagt ein älteres Ehepaar schmunzelnd.

Autos, Zweiräder, Traktoren, LKWs, Busse und sogar Wohnmobile – bei jeder Fahrzeuggattung waren Schätze zu entdecken. Zur Freude der Besucher ließ Mitorganisator Bernd Bräunle auch immer wieder welche vorfahren, um sie vorzustellen oder ihre besondere Geschichte zu erzählen. „Ein Saudusel mit dem Wetter“, freute er sich über das rege Kommen und Gehen von Ausstellern und Besuchern. Viele waren „Wiederholungstäter“ und kündigten an: „Nächstes Jahr wieder! Eine tolle Veranstaltung!“ Das Heininger Old- und Yougtimertreffen, das vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben wurde, entwickelt sich langsam aber sicher zur kultigen Veranstaltung, bei der „Fachsimpeln“ an erster Stelle steht. Natürlich wurde auch das leibliche Wohl nicht vernachlässigt und die Kinder durften sich diesmal über eine Hüpfburg freuen.