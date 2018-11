Kreis Göppingen Historischer Beschluss besiegelt Neubau

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Der Kreistag hat einstimmig den Bau der neuen Klinik am Eichert beschlossen.

Ganz offiziell hat der Neubau der Klinik am Eichert am Freitagabend nun auch die letzte formale Hürde genommen: Der Kreistag hat einstimmig den Baubeschluss gefasst. Nach der derzeit gültigen Kostenberechnung beläuft sich die Gesamtsumme des Projekts auf 370,8 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Risikopuffer in Höhe von knapp 38 Millionen Euro, so dass die neue Klinik nach heutigem Stand bis zu 408 Millionen Euro kosten könnte.

Ulrich Weiß (CDU) hatte in der NWZ von der bislang nicht kolportierten Millionensumme gelesen, nahm es aber gelassen: „Was in der Zeitung stand, damit haben wir uns abgefunden.“ Für ihn war wichtiger: „Es ist jetzt an der Zeit, den Baubeschluss zu fassen.“ Nicht einverstanden war Hans Georg Frey (FDP) damit, dass die Klinik die neue Cafeteria selbst betreiben möchte und deshalb auch den Innenausbau selbst plant und bezahlt. Das solle lieber ein künftiger, privater Betreiber machen, meinte Frey. Er forderte eine getrennte Abstimmung über diesen Punkt, zog den Antrag aber wieder zurück. Eine Mehrheit hätte er ohnehin nicht bekommen, zumal der Kaufmännische Geschäftsführer Wolfgang Schmid versprach: „Wenn’s nicht klappt, geben wir es nach außen.“

„Probleme“ mit Punkt 5 der Sitzungsvorlage hatten die Freien Wähler, wie Fraktionschef Werner Stöckle – er nannte den Neubau ein „Jahrhundertprojekt“ – betonte. Hierin wird die Kreisverwaltung beauftragt, mit externer Begleitung „ein Finanzierungskonzept mit Finanzierungsalternativen“ zu erstellen. Kreiskämmerer Günter Stolz konnte Stöckle dahingehend beruhigen, dass dies durchaus üblich sei, es gehe immerhin um Zinsabweichungen im Hundertstel-Prozent-Bereich. „Wir schlagen bei der Kreditsuche international auf.“

Christian Stähle (Linke) widersprach Stöckle, es handele sich beim Neubau nicht um ein Jahrhundertprojekt: „Wir wissen nicht, wo die Medizin in 80 oder 100 Jahren steht. Und wir haben bei der alten Klinik ja auch nicht mal ein halbes Jahrhundert hingekriegt.“ Durch die Bank freuten sich die Sprecher aller Fraktionen darüber, dass der Landeszuschuss mit 168 Millionen Euro deutlich höher als erwartet ausfällt. Susanne Widmaier (SPD) befand: „Dass der Landkreis mit 110 Millionen Euro Festzuschuss dabei ist, ist gut – und wir hoffen, dass das auch so bleiben wird.“

„Sind Sie bereit, diesen historischen Beschluss zu fassen?“, fragte Landrat Edgar Wolff am Ende der Debatte. Alle Kreisräte waren bereit und stimmten einstimmig zu.