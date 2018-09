Tag des offenen Denkmals Historische Kleinode am Denkmaltag geöffnet

Kreis Göppingen / CO

Über 7500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten öffnen am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, ihre Türen. Davon allein rund 900 in Baden-Württemberg. Das teilt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Koordinatorin der Aktion mit. Auch im Landkreis Göppingen sind wieder etliche Besonderheiten und Schönheiten mit historischem Wert zu besichtigen. Unter anderem stellt der Förderkreis Schloss Filseck ein Programm mit einer Reihe an Führungen auf die Beine. „Wir erwarten Sie im Schlosshof“, lautet hier die Einladung zum Denkmaltag, der um 14 Uhr beginnt.

Die Mitglieder des Vereins sind nicht die einzigen, die am 9. September rührig sind, um Besuchern einen Blick auch hinter sonst verschlossene Türen zu gewähren, unter anderem machen Stadtführer, Historiker und Kirchenkenner mit.

„Entdecken, was uns verbindet“, so das Motto des Denkmaltags, nehme Bezug auf das des europäischen Kulturerbejahrs 2018, das zum ersten Mal begangen wird, informieren die Veranstalter. Dort lautet der Leitspruch „Sharing Heritage“.

In Göppingen startet der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr mit Stadtführerin Margit Haas in der Stadtkirche Göppingen. Im November jährt sich zum 400. Mal der Bau des imposanten Gebäudes. Wenige Jahre zuvor hatte Heinrich Schickhardt in Mömpelgard, heute Montbéliard, mit St. Martin die erste lutherische Kirche Frankreichs erbaut. Bei der Führung geht es durch die Geschichte der Gotteshäuser. Treffpunkt ist der Schlossplatz in Göppingen.

Literatur und Architektur werden um 14.30 Uhr mit Maria Skaroupka lebendig: „Bonatz trifft Mörike“. Im Mörike-Gymnasium treffen sie aufeinander, der schwäbische Dichter und der Stuttgarter Architekt und kommen ins Gespräch. Sie finden Gemeinsamkeiten aber auch Gegensätze.

Um 15, 16 und 17 Uhr erfahren Teilnehmer bei einem Rundgang durch die Villa Butz mehr über die Geschichte der heutigen Familienbildungsstätte in der Mörikestraße 17. Wie kam es dazu, dass das Jugendstilgebäude mit seinen leuchtenden Buntglasfenstern und vielen großzügigen Räumen bis ins Detail restauriert und renoviert werden konnte und seit fast 30 Jahren Kurse anbieten kann.

Info Für die Göppinger Termine am Denkmaltag ist eine Anmeldung im i-Punkt im Göppinger Rathaus oder unter Tel. (07161) 650-4444 erforderlich.