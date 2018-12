Adventsserie Hinterm Paravent verbirgt sich ein altes Gemäuer

Rechberghausen / Maren Bertits

Die NWZ blickt in ihrer Adventsserie jeden Tag hinter eine Tür, deren Hintergründe sonst oft verborgen bleiben.

Auf den ersten Blick ist die Tür zum Gewölbekeller unscheinbar, verdeckt durch einen Paravent, einen Raumteiler. Daniel Schadwinkel, Inhaber des Weinmusketiers in Rechberghausen, schiebt diesen zur Seite. Dahinter geht er die alten Steinstufen hinab und trägt eine Kiste Wein in das Lager. In dem kleinen Raum sind Dutzende weitere Kisten gestapelt.

Ob der Gewölbekeller auch so alt ist wie der 1449 erstmals erwähnte Mühlkanal nebenan, sei aber unklar. Das Weinmusketier, das der 34-Jährige 2016 übernommen hat, ist nach dem Motto „Einer für alle“ benannt. Weitere Standorte sind in Salach, Esslingen, Schwäbisch-Gmünd und Stuttgart-Degerloch. Daniel Schadwinkel bestellt einmal die Woche und fokussiert sich auf die Weine, die am meisten von seinen Gästen nachgefragt werden.

Die Weine beziehen die Weinmusketiere von ihrem Einkäufer, der dafür nach Italien oder Frankreich reist. Diese verkosten sie gemeinsam. „Dazu treffen wir uns zwei- bis dreimal jährlich“, erklärt er. Das Besondere am Weinmusketier seien neben dem Wein die regionalen schwäbischen Spezialitäten. „Die wollen wir hier hochleben lassen.“