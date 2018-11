Kreis Göppingen Adventsserie: NWZ blickt hinter Türen

Birenbach / Nadine Vogt

Im diesjährigen Adventskalender öffnet die NWZ Türen, die sonst verschlossen sind.

Erster Dezember. Bevor morgen die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, ist es heute an der Zeit, das erste Türchen zu öffnen. Nicht nur vom selbstgebastelten Schokoladen-Kalender, sondern auch im Adventskalender der NWZ. Täglich, gedruckt, in der Zeitung. „Türen öffnen“ heißt die Serie in diesem Jahr. Die Redaktion blickt an dieser Stelle täglich hinter Türen und Tore, die sonst verschlossen oder für die meisten Menschen nur schwer zugänglich sind. Einige unserer Geschichten, die sich im Dahinter verbergen, werden auf einer der nachfolgenden Seiten fortgesetzt. So wie es heute der Fall ist.

Täglich hinter eine Tür

Denn zum Auftakt der NWZ-Adventsserie geht es hoch hinaus, 35 Meter nach oben. Auf den Turm der Wallfahrtskirche in Birenbach. Eng, staubig und kalt, aber voller interessanter Plätze und Schätze ist das alte Sandsteingemäuer. Der ehemalige Mesner Karlheinz Schaupp öffnet die massive Holztür neben dem Altar – und gewährt Einblicke in den Turm, auf den Dachboden und in den Glockenstuhl.

