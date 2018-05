Kommentar Helge Thiele zur Ortsumfahrung von Jebenhausen Hingehalten und vertröstet

Helge Thiele

Die Menschen in Jebenhausen haben schon seit Jahren die Nase voll vom Durchgangsverkehr, der ein Leben in der Ortsmitte fast zur Tortur macht. Tatsächlich gilt die Boller Straße in dem Göppinger Stadtbezirk als eine der meist befahrenen Ortsdurchfahrten im Land. Nicht umsonst wird seit langem eine Umgehungsstraße geplant. Nur gibt es dabei immer wieder neue Verzögerungen. Angekündigte Termine werden vom Land nicht eingehalten, die Bürger in Jebenhausen vertröstet.

Dass dem SPD-Landtagsab­geordneten Peter Hofelich und Oberbürgermeister Guido Till allmählich der Kragen platzt, ist daher verständlich – auch wenn die Schärfe der vorgebrachten Kritik sicherlich auch schon mit den Kommunalwahlen im kommenden Jahr zu tun haben dürfte. Das zeigen nicht zuletzt die besonders harschen Töne, die Till gegenüber den Grünen im Gemeinderat anschlägt. Allerdings müssen sich letztere schon die Frage gefallen lassen, welchen politischen Beitrag sie in den vergangenen Jahren denn geleistet haben, um die überfällige Entlastung der Jebenhäuser Ortsmitte vom Verkehr zu beschleunigen. Die Fraktion der Grünen kann ihre Haltung zu dem Straßenprojekt ja intern noch einmal gründlich klären und danach ganz offen erklären, ob sie für die Umgehung ist oder dagegen. Dann wissen die Bürger genau, woran sie sind.