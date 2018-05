Trendsport Neue Bedingungen für Uhinger Hindernislauf

Uhingen / TOBIAS FLEGEL

Der Veranstalter lässt bei der zweiten Auflage des 24-Stunden-Hindernislaufs in Uhingen größere Teams für den Wettkampf zu.

Die Organisatoren des 24-stündigen Hindernislaufs in Uhingen wollen mit leicht veränderten Teilnahmebedingungen mehr Sportler zum Mitmachen bewegen. „Die größte Änderung ist, dass es auch 6er-Teams gibt“, sagt der sportliche Leiter der Veranstaltung, Björn Hahn. Durch den Start in einer sechsköpfigen statt in einer vierköpfigen Gruppe können die Mitglieder häufiger Durchwechseln. „Wir wollen auch Leuten eine Chance geben, die sich die Teilnahme bisher nicht zutrauten“, erklärt Hahn. Mit der Einführung einer zusätzlichen Starterkategorie griffen er und seine Mitstreiter eine Anregung aus der Region auf. Wie schon im vergangenen Jahr strebt Hahn eine Quote von insgesamt 50 Teams an. Beim ersten Hindernislauf durch die Innenstadt von Uhingen im September 2017 gingen dem sportlichen Leiter zufolge 36 Vierergruppen an den Start.

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr sollen in die zweite Auflage des Hindernislaufs einfließen. „Es wird eine Mischung aus alten und neuen Hindernissen geben“, kündigt Hahn an. Eine der Hürden auf der Strecke durchs Stadtzentrum solle „mehr Richtung Balance“ gehen. Was sich Interessierte genau darunter vorzustellen haben, verriet der sportliche Leiter vor einigen Wochen noch nicht. Die Änderungen zielten darauf ab, den Parcours ausgewogener zu gestalten. Neben manchen neuen Hindernissen denkt Hahn ebenfalls über leichte Änderungen beim Verlauf nach: „Wir modifizieren die Strecke“, sagt er.

Ob das Nachjustieren den gewünschten Effekt hat, wollen die Organisatoren vorab überprüfen. „Wir werden eigene Testrunden machen“, verspricht Hahn. Er und seine Kollegen haben vor, die Hindernisse aufzubauen und ein Wochenende auszuprobieren, wie sich die Anforderungen verändern. „Wir wollen testen, was die Hindernisse bei Nacht machen“, sagt Hahn. Die Überprüfung solle zeigen, ob Konstruktionen glitschig werden und damit schwerer zu überwinden. Das war bei einem Gerüst mit Strickleitern im vergangenen Jahr der Fall, dass die Organisatoren nach Einbruch der Dunkelheit aus Gründen der Sicherheit sperrten. Dass niemand zu Schaden komme, sei oberstes Gebot der Veranstaltung, betont Hahn.

Mix aus Kraft und Wille

Im Großen und Ganzen soll das Konzept das gleiche bleiben wie im vergangenen Jahr. „Wir bleiben bei zwölf Hindernissen, bei einer 2,2 Kilometer langen Strecke und sie führt wieder durch die Fils“, sagt Hahn. Der kommende Hindernislauf stelle eine ähnliche Herausforderung dar wie der letzte: „Es bleibt ein Mix aus Kraft, Wille und Geschicklichkeit.“

Unverändert bleibe auch der gemeinnützige Charakter des Wettkampfs, obwohl sich die Gebühr für die Teilnahme ab März um zehn Euro und ab August um zwanzig Euro im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Staffelung des Preises erklärt Hahn durch den zusätzlichen Aufwand und die Mehrkosten, den das Aufstellen von weiteren Toiletten und Heizstrahlern sowie mehr Verpflegung für die Teilnehmer verursachten. Diese konnten sich bis Ende Februar zur gleichen Startgebühr wie im vergangenen Jahr für den Hindernislauf anmelden. Bis vor drei Monaten kostete die Teilnahme 49 Euro, inzwischen ist der Preis um zehn Euro gestiegen. Ab August erhöht sich die Gebühr noch einmal auf 69 Euro.

Kritik an der Schwierigkeit der Sportveranstaltung lässt deren Leiter nicht gelten. Hahn räumt zwar ein, dass ein 24 Stunden dauernder Hindernislauf ein anderes Kaliber darstellt, als ein reiner Ausdauerlauf über 24 Stunden wie er in Uhingen seit den 90ern jedes Jahr stattfand. Doch er glaubt, dass der Parcours auch von den Anhängern des ursprünglichen Formats zu schaffen ist. „Wenn der Hindernislauf eines gezeigt hat, dann dass jeder, der vom klassischen Laufen kommt, ihn schaffen kann.“ Als einen Beleg für diese Annahme führt Hahn das Alter der Teilnehmer ins Feld. Diese seien keineswegs nur junge Sportler. „Der älteste war 49 Jahre alt“, berichtet Björn Hahn. Wer selbst nicht bei dem Hindernislauf mitgemacht habe, könne die Schwierigkeit nicht beurteilen, findet er.

Der sportliche Leiter ist überzeugt davon, dass es richtig war, nach rund 20 Jahren den Wettkampf zu verändern. Das neue Konzept sei sowohl für die Teilnehmer als auch für das Publikum interessanter als es der Ausdauer­lauf zuvor war. „Die Veranstaltung hat gezeigt, dass die Zuschauer begeistert mitgegangen sind“, sagt Hahn. Der Mitorganisator will von der Stadt erfahren haben, dass zu den am besten besuchten Zeiten bis zu 10.000 Menschen das Rennen über die Hindernisse verfolgten. „Es war selten so viel Trubel in der Stadt“, findet er. Die Zuschauer seien von Hindernis zu Hindernis gegangen, um zu beobachten, wie die Sportler Wände emporkletterten, durch Röhren krochen oder durch die Fils wateten. Er selbst habe sogar nachts noch häufig Zuschauer an abgelegenen Abschnitten der Strecke getroffen. Ein neues Erlebnis sei der Wettkampf zudem für viele Teilnehmer gewesen, die sich erstmals an den Langstreckenlauf wagten: „Das Feedback war auch, dass so ein Rennen ganz neue Perspektiven für Läufer eröffnet“, sagt Hahn.