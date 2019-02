Fasnet Hexen stürmen das Uhinger Rathaus

Uhingen / SWP

Die Hexen sind wieder los. An Weiberfasnet am Donnerstag stürmen sie wieder das Uhinger Rathaus, und wie immer haben sie wieder viele Kinder mitgebracht. Denn in Uhingen ist es mittlerweile Tradition, dass die 1. Narrenzunft Butzbachhexa gemeinsam mit den Kindern der Kindergärten Mittlere Mühle, Panoramastraße, Weilenberger Hof und Schmiedefeld zum Angriff auf die Verwaltungszentrale blasen. Närrische Zaungäste sind beim Spektakel auf dem Rathausvorplatz gern gesehen. Wer in dieser Zeit etwas auf dem Rathaus zu erledigen hat, sollte das aber besser auf den Nachmittag verlegen. Denn von 9 bis 12 Uhr bleibt am Donnerstag das Rathaus geschlossen. Am Nachmittag ist die Stadtverwaltung von 14 bis 16 Uhr wieder für die Bürger erreichbar.

Info Der Uhinger Rathaussturm findet am Donnerstag, 28. Februar, ab 10 Uhr auf dem Rathausvorplatz statt.