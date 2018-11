Gesundheit Herzkrankheiten: Ärzte geben Patienten Tipps

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Ob ein Vorhofflimmer gefährlich ist oder nicht, das kann nur der Arzt nach eingehender Untersuchung bestimmen. Knapp 2 Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter, wobei es bei den 50-Jährigen etwa ein Prozent ausmacht, ab 80 Jahren jedoch etwa 16 Prozent aller Bürger davon betroffen sind. Raucher haben ein 30-faches Risiko, und zwischen 20 und 30 Prozent der Schlaganfälle würden durch Vorhofflimmern verursacht. Diese Informationen gab Dr. Frank Genske, Vorsitzender der Kreisärzteschaft und Moderator des Arzt-Patienten-Forums, an die knapp 400 Zuhörer in der Stadthalle, nachdem Karin Hebel-Walther von der Göppinger VHS begrüßt hatte.

Drei Ärzte der Klinik am Eichert hielten danach Vorträge und beantworteten anschließend an ihre Referate Fragen der Zuhörer: Professor Dr. Stephen Schröder erklärte den Aufbau und die Funktion des Herzens und Dr. Hans-Jörg Weig und Dr. Sonja ­Sieprath sprachen zur Therapie von Herzrhythmusstörungen mit Medikamenten und der Katheterablation, mit denen Störfeuer im Herz unterbunden werden können.

Dr. Bernhard Enzinger, niedergelassener Arzt, wandte sich dem Schwerpunkt zu, wie man einen Schlaganfall vermeiden könne, und ging detailliert auf alte Medikamente wie Marcumar und auf neue Arzneimittel samt ihren Vorteilen, Wirkungen und Nebenwirkungen ein.

Mit „Ich bin der Exot.“ leitete dann Apotheker Philipp Wälde zum letzten Teil über, in dem er kurz und pfiffig Tipps gab, wie und wann man Medikamente richtig einnimmt. Er setzte durch lustige Überzeichnungen einen witzigen und doch lehrreichen Schlusspunkt. Schörder sagte, das Vorhofflimmern sei die Ursache Nummer drei für die Aufnahme in der Klinik. Er zeigte in einem kleinen Filmeinspieler ein funktionierendes und ein beeinträchtigtes Herz im Ultraschall. Ein Herz schlage etwa 40 Millionen mal pro Jahr und, bezogen auf ein Leben, etwa 300 Milliarden mal. „Also hegen und pflegen Sie Ihr Herz“, so der Chefkardiologe der Klinik am Eichert. Informationen zur Pumpfunktion des Herzens, zu den vier Herzklappen, zu den Herzkranzgefäßen, zur Reizleitung und Elektrik des Herzens, zu den verschiedenen Formen des Herzflimmerns und zu den Ursachen von Herzerkrankungen folgten.

Weig erklärte danach die Katheter-Ablation als eine Verödung mit Wärme oder Kälte, die bei 70 bis 80 Prozent von Vorhofflimmern effektiv sei. Im hoch spezialisierten Katheter-Labor, das es in der Klinik am Eichert seit eineinhalb Jahren gebe, werde diese komplikationsarme Behandlung bei lokaler Betäubung durchgeführt. Den Erfolg könne man nach drei Monaten beurteilen und die Gerinnungshemmer-Therapie müsse fortgeführt werden.