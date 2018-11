Landschaftserhalt Herrenbachtal unter Naturschutz

Next

Kreis Göppingen / SWP

Es war Mitte der 80er Jahre, als die Kreistagsmitglieder eine Vorlage bekamen, in der das Auffüllen eines Erlenbruches im Herrenbachtal zur Genehmigung vorgeschlagen wurde. Ein Teil des Herrenbachtals zwischen der Mittel- und der Herrenmühle war bereits mit Bauschutt gefüllt. „Ich kannte das Gebiet nicht gut, aber Freunde aus dem Naturschutz wie Heinz Wagner, Wilfried Meyerholz und Karl Bauer, die ich nach der Wertigkeit des Geländes fragte, waren entsetzt darüber, dass dieses schöne Feuchtgebiet verschwinden sollte“, erinnert sich Dr. Wolfgang Rapp vom Nabu laut einer Pressemitteilung.

In der Kreistagssitzung gab es einen emotionalen Wortwechsel zwischen dem „Ersten Landesbeamten“, der die Auffüllung vehement befürwortet, und Rapp. Der Landrat zog den Tagesordnungspunkt zurück und der Deutsche Bund für Vogelschutz, wie der Nabu damals hieß, lud die Kreistagsmitglieder zu einer Besichtigung des Erlenbruchs ein. Ein Bauunternehmer aus dem Kreis hatte den Erlenbruch zum Auffüllen gekauft und ging davon aus, dass die Genehmigung nur noch Formsache sei. Nach langen Verhandlungen konnte Rapp ihn überzeugen, dass es für sein Vorhaben keine Mehrheit im Kreistag gebe. Der Naturschutzbund würden ihm den Erlenbruch zum von ihm bezahlten Preis wieder abkaufen. Auf einen Antrag hin bewilligte der „Spendenfonds Natur- und Umweltschutz des Kreises Göppingen“ in der Sitzung im Juni 1987 20 000 Mark für den Erwerb der Grundstücke im Feuchtgebiet Erlenbruchwald Dächter auf der Gemarkung Adelberg. Heinz Wagner aus Albershausen, der Naturfotograf, betreut seither das Gebiet für den Nabu Göppingen und Umgebung. Der Erlenbruch ist nun ein geschütztes „Naturdenkmal“. Die Bilder von Heinz Wagner dokumentieren, dass der Ort für Vögel, Insekten, Amphibien und Reptilien ein wertvoller Lebensraum ist. So wurde die Naturlandschaft im Herrenbachtal gerettet.

Info Dieser Beitrag ist ein Teil der NWZ-Serie „Artenvielfalt erhalten in Zusammenarbeit mit dem Nabu.